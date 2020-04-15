Beşiktaş'ta Caner Erkin krizi! Yapılan görüşme... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
15 Nisan 2020, Çarşamba
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'ta krizi! Yapılan görüşme...

Beşiktaş'ta Caner Erkin krizi! Yapılan görüşme...

ekiplerinden 'ta krizi yaşanıyor. Gösterdiği performansla zaman zaman taraftarın tepkisini çeken deneyimli futbolcu için 'nin devreye girdiği iddia edilirken, siyah beyazlı kurmaylar yeni sözleşme konusunda bir görüşme gerçekleştirdi. Caner Erkin'e teklifini sunan Beşiktaş yönetimi olumlu veya olumsuz bir yanıt alamadı.

'taki geleceği merak konusu olan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 'le ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

KİMSEYE ÖDÜN VERİLMEYECEK
Neredeyse bütün gelirleri durma noktasına gelen Beşiktaş'ta yönetim futbolcularla yeniden masaya oturarak aldıkları yıllık ücreti aşağı çekmenin planlarını yapıyor. Yönetim bu konuda kimseye ödün vermezken geri adım atmayacak.

1 MİLYON 200 BİN EURO ÖNERİLDİ
Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve senede 1 milyon 750 bin Euro alan Caner Erkin'e yönetimin 1 milyon 200 bin Euro'luk bir rakam önerdiği gelen bilgiler arasında.

YÖNETİM'DEN CANER'E: FEDAKARLIK YAPMAN GEREKİYOR
Yönetimin Caner Erkin'le bir görüşme yaparak, "Mali durum ortada. Teklif var ısrar yok. Senle anlaşmak istiyoruz ama 550 bin Euro'luk bir fedakarlık yapmalısın" dediği belirlendi.

HENÜZ YANIT VERMEDİ
Başta olmak üzere Avrupa'dan birkaç takımın peşinde olduğu iddia edilen Caner Erkin'in ise bu gelişmeden sonra yönetime net bir cevap vermeyerek süre istediği öğrenildi. Beşiktaş Yönetimi'nin futbolcuların senelik ücretinde indirime gitmek istemesinden sonra Caner Erkin'in vereceği cevap merakla bekleniyor. (Takvim)

  1. 15.04.2020
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