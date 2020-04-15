Beşiktaş'ta Caner Erkin krizi! Yapılan görüşme...

Beşiktaş'taki geleceği merak konusu olan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Caner Erkin'le ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

KİMSEYE ÖDÜN VERİLMEYECEK

Neredeyse bütün gelirleri durma noktasına gelen Beşiktaş'ta yönetim futbolcularla yeniden masaya oturarak aldıkları yıllık ücreti aşağı çekmenin planlarını yapıyor. Yönetim bu konuda kimseye ödün vermezken geri adım atmayacak.

1 MİLYON 200 BİN EURO ÖNERİLDİ

Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve senede 1 milyon 750 bin Euro alan Caner Erkin'e yönetimin 1 milyon 200 bin Euro'luk bir rakam önerdiği gelen bilgiler arasında.

YÖNETİM'DEN CANER'E: FEDAKARLIK YAPMAN GEREKİYOR

Yönetimin Caner Erkin'le bir görüşme yaparak, "Mali durum ortada. Teklif var ısrar yok. Senle anlaşmak istiyoruz ama 550 bin Euro'luk bir fedakarlık yapmalısın" dediği belirlendi.

HENÜZ YANIT VERMEDİ

Başta Fenerbahçe olmak üzere Avrupa'dan birkaç takımın peşinde olduğu iddia edilen Caner Erkin'in ise bu gelişmeden sonra yönetime net bir cevap vermeyerek süre istediği öğrenildi. Beşiktaş Yönetimi'nin futbolcuların senelik ücretinde indirime gitmek istemesinden sonra Caner Erkin'in vereceği cevap merakla bekleniyor. (Takvim)