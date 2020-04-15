Beşiktaş'ta Caner Erkin krizi! Yapılan görüşme...
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta Caner Erkin krizi yaşanıyor. Gösterdiği performansla zaman zaman taraftarın tepkisini çeken deneyimli futbolcu için Fenerbahçe'nin devreye girdiği iddia edilirken, siyah beyazlı kurmaylar yeni sözleşme konusunda bir görüşme gerçekleştirdi. Caner Erkin'e teklifini sunan Beşiktaş yönetimi olumlu veya olumsuz bir yanıt alamadı.
Beşiktaş'taki geleceği merak konusu olan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Caner Erkin'le ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
KİMSEYE ÖDÜN VERİLMEYECEK
Neredeyse bütün gelirleri durma noktasına gelen Beşiktaş'ta yönetim futbolcularla yeniden masaya oturarak aldıkları yıllık ücreti aşağı çekmenin planlarını yapıyor. Yönetim bu konuda kimseye ödün vermezken geri adım atmayacak.
1 MİLYON 200 BİN EURO ÖNERİLDİ
Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve senede 1 milyon 750 bin Euro alan Caner Erkin'e yönetimin 1 milyon 200 bin Euro'luk bir rakam önerdiği gelen bilgiler arasında.
YÖNETİM'DEN CANER'E: FEDAKARLIK YAPMAN GEREKİYOR
Yönetimin Caner Erkin'le bir görüşme yaparak, "Mali durum ortada. Teklif var ısrar yok. Senle anlaşmak istiyoruz ama 550 bin Euro'luk bir fedakarlık yapmalısın" dediği belirlendi.
HENÜZ YANIT VERMEDİ
Başta Fenerbahçe olmak üzere Avrupa'dan birkaç takımın peşinde olduğu iddia edilen Caner Erkin'in ise bu gelişmeden sonra yönetime net bir cevap vermeyerek süre istediği öğrenildi. Beşiktaş Yönetimi'nin futbolcuların senelik ücretinde indirime gitmek istemesinden sonra Caner Erkin'in vereceği cevap merakla bekleniyor. (Takvim)
- 15.04.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ta Caner Erkin krizi! Yapılan görüşme... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.