Karius: Türkler bambaşka! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
12 Nisan 2020, Pazar
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: Türkler bambaşka!

Karius: Türkler bambaşka!

özel bir kanalına röportaj verdi ve insanını övdü. kaleci, " türünün tek örneği. bir şehir, çok fazla insan yaşıyor ama aynı zamanda çok güzel, çok özel noktalar var. En güzel şehirlerden biri" ifadelerini kullandı.

özel bir kanalına röportaj verdi ve insanını övdü. kaleci, " türünün tek örneği. bir şehir, çok fazla insan yaşıyor ama aynı zamanda çok güzel, çok özel noktalar var. En güzel şehirlerden biri" ifadelerini kullandı. Ayrıca "Türk insanı Almanlardan farklı, çok dost yanlısı ve yardımsever. Bir şeye ihtiyacım olduğunda yardım etmeyen olmadı" diye konuştu.
  1. 12.4.2020
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