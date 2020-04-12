Karius: Türkler bambaşka!
Karius özel bir youtube kanalına röportaj verdi ve Türk insanını övdü. Alman kaleci, "Bence İstanbul türünün tek örneği. Çılgın bir şehir, çok fazla insan yaşıyor ama aynı zamanda çok güzel, çok özel noktalar var. En güzel şehirlerden biri" ifadelerini kullandı.
- 12.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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