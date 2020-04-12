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12 Nisan 2020, Pazar
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futbolla nefes alıyor

İstanbul futbolla nefes alıyor

'ın İspanyol defans oyuncusu , ilginç bir benzetmede bulundu. Ruiz, ", futbolla nefes alan bir şehir" dedi.

'ın İspanyol defans oyuncusu , ilginç bir benzetmede bulundu. Ruiz, ", futbolla nefes alan bir şehir. Takım arkadaşlarım bana şehirde dolaşmanın zor olduğunu, seni tanıyan herkesin tutkuyla yanına geldiğini söylüyordu. Birkaç kez dışarı çıktım ve benim tanıyan insanlar da durdurup bir şeyler söyledi ancak çok bilinen bir oyuncu olmayınca, işler çok zor olmuyor" dedi.
  1. 12.4.2020
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