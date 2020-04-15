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15 Nisan 2020, Çarşamba
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'ta flaş gelişme! Boateng ve Lens Türkiye'den ayrıldı

Beşiktaş'ta flaş gelişme! Boateng ve Lens Türkiye'den ayrıldı

Corona virüsü salgını sonrası uçuşların durdurulması nedeniyle ülkelerine dönüş yapamayan Beşiktaşlı yıldızlar ve , kulüpten aldıkları özel izin sonrası Türkiye'den ayrıldılar.

Corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle Süper Lig'e ara verilirken Türkiye'de bulunan yabancı oyuncular ülkelerine dönmeye başladı.

NTV Spor'un haberine göre 'tan izin alan ve , Türkiye'den ayrıldılar.

Ülke konsoloslukları ile irtibata geçen Lens, Hollanda'ya; Boateng ise İtalya'ya gitti. İki oyuncunun seyahati de özel uçakla gerçekleşti.

Haberde, önümüzdeki süreçte hayatın normale dönmesi ve maçların yeniden oynanmaya başlanması halinde oyuncuların Türkiye'ye dönerek siyah beyazlı formayı giymeye devam edecekleri belirtildi.

  1. 15.04.2020
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