Beşiktaş'ta flaş gelişme! Boateng ve Lens Türkiye'den ayrıldı
Corona virüsü salgını sonrası uçuşların durdurulması nedeniyle ülkelerine dönüş yapamayan Beşiktaşlı yıldızlar Jeremain Lens ve Kevin Prince Boateng, kulüpten aldıkları özel izin sonrası Türkiye'den ayrıldılar.
Corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle Süper Lig'e ara verilirken Türkiye'de bulunan yabancı oyuncular ülkelerine dönmeye başladı.
NTV Spor'un haberine göre Beşiktaş'tan izin alan Jeremain Lens ve Kevin Prince Boateng, Türkiye'den ayrıldılar.
Ülke konsoloslukları ile irtibata geçen Lens, Hollanda'ya; Boateng ise İtalya'ya gitti. İki oyuncunun seyahati de özel uçakla gerçekleşti.
Haberde, önümüzdeki süreçte hayatın normale dönmesi ve maçların yeniden oynanmaya başlanması halinde oyuncuların Türkiye'ye dönerek siyah beyazlı formayı giymeye devam edecekleri belirtildi.
- 15.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ta flaş gelişme! Boateng ve Lens Türkiye'den ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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