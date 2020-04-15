Lorin Karius'tan olay itiraf: Büyük düşmanlık var! Ölüm tehditleri...
Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Premier Lig devi Liverpool'dan kiralık kadrosuna kattığı Loris Karius içini döktü. Alman file bekçisi yaptığı açıklamada, 2018'de Real Madrid ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi Finali'nde yediği hatalı goller sonrasında yaşadıklarını anlattı. Karius, özellikle sosyal medyadaki sahte hesaplardan bahsederken, ölüm tehditleri aldığını açıkladı. İşte o sözler.. (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Beşiktaş'ın Alman yıldızı Loris Karius'tan önemli açıklamalar... 26 yaşındaki eldiven, 2018 yılında Real Madrid ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi Finali'nden bahsederken, acı itiraflarda bulundu... İşte Karius'un Bild gazetesine verdiği röportajdan kesitler;
"Yaptığım seçimlerden pişman değilim. Hatalarımdan çok şey öğrendim. O maçta, Sergio Ramos ile çarpıştım ve bir sarsıntı yaşadım. Sonrasında, dünyanın en iyi uzmanları tarafından tedavi edildim. Sarsıntıyı gizledim ve açık hale getirmek istemedim. Asla bahane aramadım."
IRKÇILIK, ÖLÜM TEHDİTLERİ...
Henüz 24 yaşında Şampiyonlar Ligi Finali oynadım. Almanya'da sadece Neuer ve Ter Stegen aktif kaleciler arasında benim kadar başarılı oldu. O maç bir çok şeyi olumsuz etkiledi. Abartılı ve saygısız tepkiler vardı. Özellikle sosyal medyada futbolculara karşı büyük bir düşmanlık var. Eğer bize gelen mesajları okumak zorunda olsaydık, günlerce uyuyamazdık. İnsanların, anonim profiller ardından gizlenerek yazdıkları şeyler saçmalık. Hakaret, ırkçılık, hatta ölüm tehditleri. Sınırlar aşılıyor. Geleceğim? Liverpool ile 2022'ye kadar sözleşmem var. Özellikle mevcut mali durumda, bu konu hakkında konuşmak için erken."
- 15.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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