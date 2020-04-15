Lorin Karius'tan olay itiraf: Büyük düşmanlık var! Ölüm tehditleri...

Beşiktaş'ın Alman yıldızı Loris Karius'tan önemli açıklamalar... 26 yaşındaki eldiven, 2018 yılında Real Madrid ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi Finali'nden bahsederken, acı itiraflarda bulundu... İşte Karius'un Bild gazetesine verdiği röportajdan kesitler;

"Yaptığım seçimlerden pişman değilim. Hatalarımdan çok şey öğrendim. O maçta, Sergio Ramos ile çarpıştım ve bir sarsıntı yaşadım. Sonrasında, dünyanın en iyi uzmanları tarafından tedavi edildim. Sarsıntıyı gizledim ve açık hale getirmek istemedim. Asla bahane aramadım."

IRKÇILIK, ÖLÜM TEHDİTLERİ...

Henüz 24 yaşında Şampiyonlar Ligi Finali oynadım. Almanya'da sadece Neuer ve Ter Stegen aktif kaleciler arasında benim kadar başarılı oldu. O maç bir çok şeyi olumsuz etkiledi. Abartılı ve saygısız tepkiler vardı. Özellikle sosyal medyada futbolculara karşı büyük bir düşmanlık var. Eğer bize gelen mesajları okumak zorunda olsaydık, günlerce uyuyamazdık. İnsanların, anonim profiller ardından gizlenerek yazdıkları şeyler saçmalık. Hakaret, ırkçılık, hatta ölüm tehditleri. Sınırlar aşılıyor. Geleceğim? Liverpool ile 2022'ye kadar sözleşmem var. Özellikle mevcut mali durumda, bu konu hakkında konuşmak için erken."