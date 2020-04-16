Tecrübeli futbolcusu Caner Erkin'le henüz yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Beşiktaş, Medipol Başakşehir forması giyen Fransız futbolcu Gael Clichy ile ilk temasını gerçekleştirdi.
Beşiktaş'ta Caner Erkin'in alternatifi Başakşehirli Gael Clichy olarak belirlenmişti. Siyah-Beyazlı yönetim Caner'in ayrılma ihtimaline karşılık listesine aldığı Fransız sol bek için ilk adımı attı.
Takvim'de yer alan habere göre yönetim, B planı olarak düşündüğü 34 yaşındaki yıldız için menajeriyle bir ön görüşme gerçekleştirdi. Clichy'nin menajeri transfer için sezon sonunu işaret etti. Başakşehir'le şampiyonluk yarışı veren Clichy, transferin ikinci planda olduğunu söyleyerek, sezon sonu görüşmelerin başlayabileceğini iletti. Yıldız ismin menajeriyle ligin bitimi için sözleşildi.
Sol bek mevkisi için yönetim ilk olarak Caner'den gelecek yanıtı bekleyecek. Ancak Caner, kendisine önerilen rakamı düşük bulursa ısrar edilmeyecek. Başakşehirli Clichy için temaslar sıklaşacak.
- 16.04.2020
- Fenerbahçe'de çalışmalar hız kazandı! Muriç'in yerine ünlü golcü geliyor
- Balotelli Galatasaray'a 'evet' dedi! Tek bir şartı var...
- Graeme Souness'tan flaş bayrak itirafı! "Fenerbahçe Başkanı'na baktım ve..."
- Fatih Terim iki ismin üstünü çizdi! "Kendinize kulüp bulun"
- Brezilya basını Fenerbahçe'nin transferini de yazdı! Flaş imza...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Süper Lig'in yıldızı Beşiktaş'a! Menajeriyle görüşüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.