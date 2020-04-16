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16 Nisan 2020, Perşembe
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'in yıldızı 'a! Menajeriyle görüşüldü

Süper Lig'in yıldızı Beşiktaş'a! Menajeriyle görüşüldü

Tecrübeli futbolcusu 'le henüz yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan , forması giyen Fransız futbolcu ile ilk temasını gerçekleştirdi.

'ta 'in alternatifi Başakşehirli olarak belirlenmişti. Siyah-Beyazlı yönetim Caner'in ayrılma ihtimaline karşılık listesine aldığı Fransız sol bek için ilk adımı attı.

Takvim'de yer alan habere göre yönetim, B planı olarak düşündüğü 34 yaşındaki yıldız için menajeriyle bir ön görüşme gerçekleştirdi. Clichy'nin menajeri için sezon sonunu işaret etti. Başakşehir'le şampiyonluk yarışı veren Clichy, transferin ikinci planda olduğunu söyleyerek, sezon sonu görüşmelerin başlayabileceğini iletti. Yıldız ismin menajeriyle ligin bitimi için sözleşildi.

Sol bek mevkisi için yönetim ilk olarak Caner'den gelecek yanıtı bekleyecek. Ancak Caner, kendisine önerilen rakamı düşük bulursa ısrar edilmeyecek. Başakşehirli Clichy için temaslar sıklaşacak.


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  1. 16.04.2020
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