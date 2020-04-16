Cenk Gönen'den Beşiktaşlıları kızdıran sözler! 'Kötü takım' - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Nisan 2020, Perşembe
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Haberler Galeri Cenk Gönen'den Beşiktaşlıları kızdıran sözler! "Kötü takım"

Cenk Gönen'den Beşiktaşlıları kızdıran sözler! "Kötü takım"

Devre arası transfer döneminde Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'la sözleşme imzalayan Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski file bekçisi Cenk Gönen Karius ve Muslera hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
16 Nisan 2020 Perşembe 11:53 Güncelleme: 16.04.2020 11:53
Cenk Gönen'den Beşiktaşlıları kızdıran sözler! Kötü takım

Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski kalecisi Cenk Gönen, siyah-beyazlıların kalecisi Karius ve sarı-kırmızılıların tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera hakkında önemli açıklamalar yaptı. TRT Spor'a konuşan Cenk Gönen'in sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

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Cenk Gönen'den Beşiktaşlıları kızdıran sözler! Kötü takım

"İKİ BÜYÜK KULÜBÜN FORMASINI GİYMEK HERKESE NASİP OLMAZ"

Ben 2010 yazında Denizlispor'dan Beşiktaş'a gelmiştim ve 4 sene mukavele imzalamıştım. Ancak yeni gelen ekip beni kadroda görmek istemediğini iletti. Beşiktaş'tan ayrılmak istemedim ancak böyle bir durum olunca Galatasaray'a da isteyerek gittim. İki büyük kulübün formasını giymek herkese nasip olmaz. Bana nasip olduğu için kendimi şanslı hissediyorum.

Cenk Gönen'den Beşiktaşlıları kızdıran sözler! Kötü takım

"MUSLERA'NIN AYRILMA İHTİMALİ OLDUĞUNU SÖYLEMİŞLERDİ"

Ben gittiğimde Muslera'nın ayrılma ihtimali olduğunu söylemişlerdi. Zaten Muslera'nın olduğu yerde ikinci kaleci olacağını herkes bilir. Sonrasında İspanya'dan teklif geldi, yeni bir kariyer için gitmiştim ancak orada şanssız bir sakatlık yaşadım. Muslera'yı çok seviyorum, çok büyük bir profesyonel kendisi. Hayatını futbola adamış bir insan. Kendisinden çok şey öğrendim ve takdir ediyorum kendisini.

Cenk Gönen'den Beşiktaşlıları kızdıran sözler! Kötü takım

"KARIUS'UN OYNADIĞI TAKIM ŞU AN İYİ DEĞİL"

Karius'un oynadığı takım şu an iyi bir takım değil. Bence öyle değerlendirmek gerekiyor. Yüzeysel bakmamak gerekiyor. Yüzeysel baktığın zaman Buffon değil Karius olsa da çok bir şey değişmez bence.

Cenk Gönen'den Beşiktaşlıları kızdıran sözler! Kötü takım

"ÇOK ARZULAYARAK GİTMİŞTİM ANCAK OLMADI"

İspanya'da en güzel bölgelerinden birine gittim. Malaga çok güzel bir şehirdi ama ilk ayımda omzumdan bir sakatlık yaşadım. Bu da benim 1.5 seneme mal oldu. Sonra da kulüp ücretimi ödemedi ve ayrıldım. Gerçekten çok arzulayarak gitmiştim ancak olmadı. Bu şekilde olması gerekiyormuş. Önümüzde Alanyaspor'la iyi bir sayfa açtık.

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