Cenk Gönen'den Beşiktaşlıları kızdıran sözler! "Kötü takım"

"MUSLERA'NIN AYRILMA İHTİMALİ OLDUĞUNU SÖYLEMİŞLERDİ"

Ben gittiğimde Muslera'nın ayrılma ihtimali olduğunu söylemişlerdi. Zaten Muslera'nın olduğu yerde ikinci kaleci olacağını herkes bilir. Sonrasında İspanya'dan teklif geldi, yeni bir kariyer için gitmiştim ancak orada şanssız bir sakatlık yaşadım. Muslera'yı çok seviyorum, çok büyük bir profesyonel kendisi. Hayatını futbola adamış bir insan. Kendisinden çok şey öğrendim ve takdir ediyorum kendisini.