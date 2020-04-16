Cenk Gönen'den Beşiktaşlıları kızdıran sözler! "Kötü takım"
"İKİ BÜYÜK KULÜBÜN FORMASINI GİYMEK HERKESE NASİP OLMAZ"
Ben 2010 yazında Denizlispor'dan Beşiktaş'a gelmiştim ve 4 sene mukavele imzalamıştım. Ancak yeni gelen ekip beni kadroda görmek istemediğini iletti. Beşiktaş'tan ayrılmak istemedim ancak böyle bir durum olunca Galatasaray'a da isteyerek gittim. İki büyük kulübün formasını giymek herkese nasip olmaz. Bana nasip olduğu için kendimi şanslı hissediyorum.
"MUSLERA'NIN AYRILMA İHTİMALİ OLDUĞUNU SÖYLEMİŞLERDİ"
Ben gittiğimde Muslera'nın ayrılma ihtimali olduğunu söylemişlerdi. Zaten Muslera'nın olduğu yerde ikinci kaleci olacağını herkes bilir. Sonrasında İspanya'dan teklif geldi, yeni bir kariyer için gitmiştim ancak orada şanssız bir sakatlık yaşadım. Muslera'yı çok seviyorum, çok büyük bir profesyonel kendisi. Hayatını futbola adamış bir insan. Kendisinden çok şey öğrendim ve takdir ediyorum kendisini.
"ÇOK ARZULAYARAK GİTMİŞTİM ANCAK OLMADI"
İspanya'da en güzel bölgelerinden birine gittim. Malaga çok güzel bir şehirdi ama ilk ayımda omzumdan bir sakatlık yaşadım. Bu da benim 1.5 seneme mal oldu. Sonra da kulüp ücretimi ödemedi ve ayrıldım. Gerçekten çok arzulayarak gitmiştim ancak olmadı. Bu şekilde olması gerekiyormuş. Önümüzde Alanyaspor'la iyi bir sayfa açtık.