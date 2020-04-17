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17 Nisan 2020, Cuma
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Feyenoord’da!

Jeremain Lens Feyenoord’da!

'ta koronavirüs günlerinde müjdeli haber 'ten geldi.

'ta koronavirüs günlerinde müjdeli haber 'ten geldi. Siyah-beyazlıların toplamda 5.6 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek aldığı Hollandalı oyuncuyla yolların ayrılması konusunda mutabakata varıldı. Şu ana kadar bu sezon için 1.3 milyon euro civarında bir ödeme alan Lens, bu sezon alacağı olan 1 milyon euro'luk ödemenin tamamının liglerin başlamasından sonraki 3 ay içinde taksitler haline yapılacağı sözü verilerek ikna edildi. Hollandalı oyuncu karşılıklı anlaşılarak önümüzdeki 2 sezonda alacağı 3 milyon 750 bin euro'dan vazgeçti.
  1. 17.4.2020
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