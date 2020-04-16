Beşiktaş'ta Adem Ljajic bağları kopardı
Sırp basını, yıldız oyuncunun Beşiktaş kulübünün ‘indirim’ talebi nedeniyle ayrılmak istediğini yazdı. Yönetim de Adem Ljajic’e “7.7 milyon euro getir, git” dedi. İşte detaylar...
Beşiktaş'ta Adem Ljajic ayrılmayı isteyen ilk oyuncu oldu. Sırbistan'dan Mozzart Sport, Ljajic'in Beşiktaş kulübünün kendisinden indirim istediği için Türkiye'de ayrılmaya karar verdiğini yazdı. F.Bahçe ve G.Saray'da aynı mevkilerde oynayan oyuncuların yarısı kadar kazandığını kendisiyle görüşen yöneticilere ileten Sırp oyuncunun, İtalya'dan Türkiye'ye para için geldiğini, zaten beklenen indirimi yapacak olsa şu anda Almanya veya İspanya'da oynayacağını söyledi. Sırp oyuncu, menajeri aracılığıyla kendisinin satış listesine konmasını talep etti. Beşiktaş yönetimi ise Ljajic'e transfer edilirken kendisi için ödenen 7 milyon 750 bin euro'yu getirmesi durumunda sorun çıkarılmayacağı bilgisini verdi. Gazete ayrıca sürpriz de bir iddia gündeme getirdi. O iddiaya göre Beşiktaş, Shakhtar'la sözleşmesini yenilemeyen Kovalenko ile prensip anlaşmasına vardı. Adem Ljajic ayrılır ayrılmaz siyah-beyazlılar onun yerine Ukraynalı oyuncuyu renklerine bağlayacak.
ÖDEME YAPAMAYIZ
Beşiktaş'ın başı Ljajic yüzünden derde girdi. Torino'ya Sırp oyuncunun parasını aylık taksitlerle ödeyen Beşiktaş yönetimi, ocak ayından beri İtalyanlara herhangi bir ödeme yapamadı. Torino, en azından şubat ve mart ödemelerinin yapılmasını, liglerin başlayacağı tarihte ise geri kalan ödemelerin devam etmesini isterken; siyah-beyazlılar ise şu anda ödeme yapılamayacağını İtalyan kulübüne iletti.
- 16.4.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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