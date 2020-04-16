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16 Nisan 2020, Perşembe
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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Yıldız oyuncu bağları kopardı

'ta bağları kopardı

Beşiktaş'ta Adem Ljajic bağları kopardı

basını, yıldız oyuncunun kulübünün ‘indirim’ talebi nedeniyle ayrılmak istediğini yazdı. Yönetim de ’e “7.7 milyon euro getir, git” dedi. İşte detaylar...

'ta ayrılmayı isteyen ilk oyuncu oldu. 'dan Mozzart Sport, Ljajic'in Beşiktaş kulübünün kendisinden indirim istediği için 'de ayrılmaya karar verdiğini yazdı. F.Bahçe ve G.Saray'da aynı mevkilerde oynayan oyuncuların yarısı kadar kazandığını kendisiyle görüşen yöneticilere ileten oyuncunun, 'dan Türkiye'ye para için geldiğini, zaten beklenen indirimi yapacak olsa şu anda veya 'da oynayacağını söyledi. Sırp oyuncu, menajeri aracılığıyla kendisinin satış listesine konmasını talep etti. Beşiktaş yönetimi ise Ljajic'e transfer edilirken kendisi için ödenen 7 milyon 750 bin euro'yu getirmesi durumunda sorun çıkarılmayacağı bilgisini verdi. Gazete ayrıca sürpriz de bir iddia gündeme getirdi. O iddiaya göre Beşiktaş, Shakhtar'la sözleşmesini yenilemeyen Kovalenko ile prensip anlaşmasına vardı. Adem Ljajic ayrılır ayrılmaz siyah-beyazlılar onun yerine Ukraynalı oyuncuyu renklerine bağlayacak.

ÖDEME YAPAMAYIZ
Beşiktaş'ın başı Ljajic yüzünden derde girdi. 'ya Sırp oyuncunun parasını aylık taksitlerle ödeyen Beşiktaş yönetimi, ocak ayından beri İtalyanlara herhangi bir ödeme yapamadı. Torino, en azından şubat ve mart ödemelerinin yapılmasını, liglerin başlayacağı tarihte ise geri kalan ödemelerin devam etmesini isterken; siyah-beyazlılar ise şu anda ödeme yapılamayacağını İtalyan kulübüne iletti.

  1. 16.4.2020
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