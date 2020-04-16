Beşiktaşlı Caner Erkin Avrupa’nın zirvesinde - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
16 Nisan 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Caner Avrupa’nın zirvesinde

Beşiktaşlı Avrupa’nın zirvesinde

Beşiktaşlı Caner Erkin Avrupa’nın zirvesinde

’in O Jogo gazetesi, Avrupa’da skora en çok katkı yapan defansı belirledi. 14 gole sağladığı katkıyla ilk 5 oyuncu arasında yer aldı.

Beşiktaşlı , bu kez savunma değil hücum ağırlıklı performansıyla Avrupa'nın en önemli isimlerini geride bırakmayı başardı. 'in O Jogo gazetesi, Avrupa'da skora en çok katkı yapan defans oyuncularına yer verdi. 40 milyon euro'luk satın alma opsiyonu kullanılarak , veya 'ye transfer olması beklenen , gol katkısıyla Avrupa'nın en öne çıkan beki olarak gösterildi. Telles'in toplam 19 gole katkı verdiği belirtilen haberde, Caner Erkin de 14 gole sağladığı katkıyla zirveyi zorlayan isimler arasında yer aldı.

DAHA AZ MAÇ OYNADI
Caner Erkin, toplam gol katkısı bakımından 6. sırada yer alsa da önündeki tüm oyunculardan az maça çıkmış durumda. Ortalama bazlı bakıldığında ise Caner Erkin, piyasa değeri oldukça yüksek durumdaki Alex Telles ve Achraf Hakimi'nin arkasında 3. sıraya yerleşiyor. Doğru orantılı olarak bakıldığında ilk sırada yer alan Telles kadar maça çıksa gol katkısı 17.5'a çıkabilecek olan Caner, ikinci sıradaki Tavernier kadar maça çıksaydı bu gol katkısı 19.7 düzeyine ulaşabilirdi. Caner'in performansı teknik heyetin de yüzünü güldürdü.

  1. 16.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaşlı Caner Erkin Avrupa’nın zirvesinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA