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16 Nisan 2020, Perşembe
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’ta bırakacağım

Futbolu Beşiktaş’ta bırakacağım

'ın yaptığı sözleşme yenileme teklifini kabul eden ile kriz sonrasında 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak.

Beşiktaş'ın yaptığı sözleşme yenileme teklifini kabul eden ile kriz sonrasında 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Gökhan'a 8.4 milyon TL ödenecek, bu rakamın 1.4 milyon TL'si vergi olarak verilecek. Gönül görüştüğü Torunoğulları'na, " bana her zaman kucak açtı. burada bırakıp, sonrasında teknik ekipte yer almak istiyorum" dediği bildirildi.
  1. 16.4.2020
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