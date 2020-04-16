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16 Nisan 2020, Perşembe
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Gençlere Sergen motivasyonu

Gençlere Sergen motivasyonu

alt yapıda yer alan ya da şu anda alt liglerde başka takımlarda oynayan genç oyuncularla toplu bir görüşme gerçekleştirdi.

alt yapıda yer alan ya da şu anda alt liglerde başka takımlarda oynayan genç oyuncularla toplu bir görüşme gerçekleştirdi. Rıdvan, , Mertcan, Muhayer, Ersin, Erdoğan, Kerem, İlkay ve Erdem gibi isimlerin yer aldığı bu görüşmede Sergen genç oyunculara, "Yönetimle görüşüyoruz. Bana sürekli sizi işaret ediyorlar. Sakın çalışmayı bırakmayın. Lig yeniden başlamadan önce yapacağımız kampa hepinizi götürmeyi düşünüyorum" bilgisini paylaştı.
  1. 16.4.2020
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