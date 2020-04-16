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16 Nisan 2020, Perşembe
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Futbolculara sosyal uyarı

Futbolculara sosyal uyarı

yönetimi, futbolcuların gündemle ilgili yanlış anlaşılabilecek mesajlarıyla ilgili uyarılar yaptı.

yönetimi, futbolcuların gündemle ilgili yanlış anlaşılabilecek mesajlarıyla ilgili uyarılar yaptı. Herkesin çok kırılgan bir dönemden geçtiği bu dönemde tepki çekecek mesajları gönderilmemesi mesajı verildi. Eğer sosyal medya hesaplarının kullanılması isteniyorsa yapıcı mesajlar verilmesi uyarısı yapıldı.
  1. 16.4.2020
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