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16 Nisan 2020, Perşembe
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Avcı’ya ödemeler durdu

Avcı’ya ödemeler durdu

yönetiminin ihtilaflı olarak ayrıldığı için takım bulana kadar maaşını aylık ödemeye devam edeceği 'ya, "Lig başlayana kadar ödemeler durdurulmuştur" tebliği gönderdiği iddia edildi.

yönetiminin ihtilaflı olarak ayrıldığı için takım bulana kadar maaşını aylık ödemeye devam edeceği 'ya, "Lig başlayana kadar ödemeler durdurulmuştur" tebliği gönderdiği iddia edildi. Hali hazırda Şili'den Colo Colo isimli takımla kendisini 'ya götürmek isteyen menajerler aracılığıyla bir görüşme yapan Avcı'nın, bu teklifi kabul etmesi durumunda ödemeler otomatik olarak kesilecek.
  1. 16.4.2020
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