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16 Nisan 2020, Perşembe
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’a yeşil ışık

Loris Karius’a yeşil ışık

'ta 'un durumu her gün değişiyor. 'ın, "Seneye bizimle olmayacak" açıklamasına rağmen Alman file bekçisinin koronavirüs döneminde Beşiktaş'a olan bağlılığı yöneticilerin fikirlerini değiştirdi.

'ta 'un durumu her gün değişiyor. 'ın, "Seneye bizimle olmayacak" açıklamasına rağmen Alman file bekçisinin koronavirüs döneminde Beşiktaş'a olan bağlılığı yöneticilerin fikirlerini değiştirdi. Karius'un 'dan bonservisini bedelsiz almayı ve sonrasında da fedayı teklif etmesi Başkan dışında diğer isimleri de memnun etti. YENI sezonda takıma katılacak olan bir kalecinin ne vereceğinin şüpheli olduğu bir ortamda riske girmektense bonservis bedeli olmadan yılda 1-1.5 milyon euro gibi bir rakam ödeyerek Karius'un tutulması fikri belirdi. Sergen'in de fikrinin alınacağı ve olumlu cevap verirse Alman kaleciye "Bonservisini al, gel" deneceği öğrenildi.
  1. 16.4.2020
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