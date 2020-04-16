Son dakika: Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz açıklaması!
Son dakika: Beşiktaş Kulübü, futbolcularından Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini feshettiğine dair kulübe ulaşmış bir evrak bulunmadığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Futbolcumuz Dorukhan Toköz'ün kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği ve bu durumu tarafımıza bildirdiğine dair basın yayın organlarında yer alan haberler doğru değildir. Profesyonel futbolcularımızdan Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini feshettiğine dair kulübümüze ulaşmış herhangi bir evrak bulunmamaktadır. Dorukhan Toköz, teknik heyetimizin kendisine verdiği program dahilinde evinde çalışmalarına devam etmektedir.
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