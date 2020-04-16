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Beşiktaş dağılıyor! Dorukhan sözleşmesini feshetti ve Lens...

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz krizi gün geçtikçe büyüyor... Siyah beyazlılardan istediği kontratı alamayan yıldız futbolcu kulübü şoke eden bir karar aldı ve bu bilgiyi faks yoluyla iletti... Ayrıca Jeremain Lens ve Cyle Larin da beklenmeyen bir atak gerçekleştirerek Beşiktaş'ı zora soktu! İşte o yaşananlar...

16 Nisan 2020 Perşembe 09:33 Güncelleme: 16.04.2020 09:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





