HaberlerGaleriBeşiktaş dağılıyor! Dorukhan sözleşmesini feshetti ve Lens...
Beşiktaş dağılıyor! Dorukhan sözleşmesini feshetti ve Lens...
Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz krizi gün geçtikçe büyüyor... Siyah beyazlılardan istediği kontratı alamayan yıldız futbolcu kulübü şoke eden bir karar aldı ve bu bilgiyi faks yoluyla iletti... Ayrıca Jeremain Lens ve Cyle Larin da beklenmeyen bir atak gerçekleştirerek Beşiktaş'ı zora soktu! İşte o yaşananlar...
16 Nisan 2020 Perşembe 09:33
Güncelleme: 16.04.2020 09:33
BU GALERİYİ PAYLAŞ
350 bin Euro'ya imza attığı siyah beyazlılarda beklediği iyileştirme bir türlü yapılmayan milli futbolcu ayrılık kararını faksla kulübe iletti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Loris Karius da parasının ödenmemesi durumunda sözleşmesini feshedeceğini bildirirken, Jeremain Lens ve Cyle Larin de aynı taleple kulübe ihtarname gönderdi.
Beşiktaş'ta günlerdir gündemi meşgul eden Dorukhan Toköz konusu genç futbolcunun sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesiyle yeni bir boyut kazandı.
2018-19 sezonunun başında 150 bin Euro karşılığında transfer edilen Dorukhan daha sonra iyileştirme yapılacağı vaadiyle 350 bin Euro karşılığında kendisini 3 yıllığına siyah beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
İlk sezonunda ilk 11 hafta kulübede oturduktan sonra ligin 12. haftasında Sivas'a karşı sonradan oyuna giren 24 yaşındaki futbolcu sakatlık ve cezalı olarak kaçırdığı 3 maçın dışında sezonun sonuna kadar ilk 11'de görev yaptı.