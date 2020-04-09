Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yönetime bildirdi

Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de gidecek ve gelecek oyuncular konusunda kararlar alınmaya başlandı. Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir isim yol ayrımına geldi. Yeni sezonda şampiyon olacak kadroyu kurmanın hesaplarını yapan sarı-lacivertlilerde tecrübeli oyuncunun takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdiği öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...
9 Nisan 2020 Perşembe 19:57
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Sezonun ikinci yarısında yaşadığı büyük düşüş sonrası şampiyonluk yarışına büyük ölçüde havlu atan Fenerbahçe'de gelecek sezon için çalışmalara start verildi.
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Ersun Yanal ile yolların ayrılması sonrası ilk olarak teknik direktör sorununu halletmeyi amaçlayan sarı-lacivertliler, kadroda düşünülmeyen birçok ismi de takımdan gönderecek.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Kanarya'da Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası bir ayrılık daha gerçekleşiyor.
HARUN TEKİN SEZON SONUNDA AYRILIYOR
Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Harun Tekin, oynayabileceği bir takımda forma giymek istediğini yönetime bildirdi.
Kaleyi sezon başında MKE Ankaragücü'nden transfer edilen Altay Bayındır'a kaptıran Harun, bu sezon sarı-lacivertli formayla 6'sı Türkiye Kupası olmak üzere 7 maçta forma giydi.