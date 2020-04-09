Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yönetime bildirdi

Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de gidecek ve gelecek oyuncular konusunda kararlar alınmaya başlandı. Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir isim yol ayrımına geldi. Yeni sezonda şampiyon olacak kadroyu kurmanın hesaplarını yapan sarı-lacivertlilerde tecrübeli oyuncunun takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdiği öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...