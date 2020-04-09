Fenerbahçe ve Galatasaray genç yıldız için transferde karşı karşıya
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, geleceğe yatırım amaçlı sürpriz bir ismi gündemine aldı. Bursaspor'da forma giyen ve Ayhan Akman'ın yeğeni olan Ali Akman'ı isteyen sarı-lacivetlilerin bu transferdeki rakibi ise Galatasaray...
Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için planlamalarına başlayan Fenerbahçe genç yeteneklerle ilgili de transfer çalışması yapıyor... Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertlilerin Bursaspor altyapısının en önemli isimlerinden biri olan Ali Akman'ı istediği öğrenildi. Aynı zamanda eski milli futbolcu Ayhan Akman'ın yeğeni olan 17 yaşındaki forvet için Galatasaray'ın da devrede olduğu ifade ediliyor.
ALİ AKMAN KİMDİR?
18 Nisan 2002 Bursa doğumlu olan Ali Akman, kariyerine İnegölspor altyapısında başladı. 2015'te Bursaspor'un altyapısına geçen Akman, 2018'de A takıma kadar yükseldi. Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası da dahil olmak üzere toplam 19 maça çıkan genç yıldız adayı, 4 gole imzasını atarken 1 de asist yaptı. Ali Akman, Türkiye U18 Milli Takım'ının formasını da giyiyor.
- 09.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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