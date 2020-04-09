Fenerbahçe ve Galatasaray genç yıldız için transferde karşı karşıya

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için planlamalarına başlayan Fenerbahçe genç yeteneklerle ilgili de transfer çalışması yapıyor... Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertlilerin Bursaspor altyapısının en önemli isimlerinden biri olan Ali Akman'ı istediği öğrenildi. Aynı zamanda eski milli futbolcu Ayhan Akman'ın yeğeni olan 17 yaşındaki forvet için Galatasaray'ın da devrede olduğu ifade ediliyor.

ALİ AKMAN KİMDİR?

18 Nisan 2002 Bursa doğumlu olan Ali Akman, kariyerine İnegölspor altyapısında başladı. 2015'te Bursaspor'un altyapısına geçen Akman, 2018'de A takıma kadar yükseldi. Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası da dahil olmak üzere toplam 19 maça çıkan genç yıldız adayı, 4 gole imzasını atarken 1 de asist yaptı. Ali Akman, Türkiye U18 Milli Takım'ının formasını da giyiyor.