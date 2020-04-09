Fenerbahçe ve Galatasaray genç yıldız için transferde karşı karşıya! Ali Akman kimdir? - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
09 Nisan 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe Eski yıldızın yeğeni için transferde karşı karşıya geldiler!

ve genç yıldız için transferde karşı karşıya

Fenerbahçe ve Galatasaray genç yıldız için transferde karşı karşıya

Yeni sezon öncesi çalışmalarına başlayan , geleceğe yatırım amaçlı sürpriz bir ismi gündemine aldı. 'da forma giyen ve 'ın yeğeni olan 'ı isteyen sarı-lacivetlilerin bu transferdeki rakibi ise ...

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için planlamalarına başlayan genç yeteneklerle ilgili de çalışması yapıyor... Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertlilerin altyapısının en önemli isimlerinden biri olan 'ı istediği öğrenildi. Aynı zamanda eski milli futbolcu 'ın yeğeni olan 17 yaşındaki forvet için 'ın da devrede olduğu ifade ediliyor.

ALİ AKMAN KİMDİR?

18 Nisan 2002 Bursa doğumlu olan Ali Akman, kariyerine İnegölspor altyapısında başladı. 2015'te Bursaspor'un altyapısına geçen Akman, 2018'de A takıma kadar yükseldi. Bu sezon da dahil olmak üzere toplam 19 maça çıkan genç yıldız adayı, 4 gole imzasını atarken 1 de asist yaptı. Ali Akman, Türkiye U18 Milli Takım'ının formasını da giyiyor.

  1. 09.04.2020
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