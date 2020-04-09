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09 Nisan 2020, Perşembe
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'de indirimi kabul eden ilk isim Dirar oldu

Fenerbahçe'de indirimi kabul eden ilk isim Dirar oldu

de diğer tüm kulüpler gibi corona virüsü salgını nedeniyle ekonomik olarak olumsuz etkilendi. Sarı-lacivertli yönetim bu nedenle futbolculardan indirim talebinde bulundu. Bu isteğe olumlu yanıt veren ilk ismin Faslı futbolcu olduğu belirtiliyor.

Yaşanan süreçten ekonomik anlamda çok olumsuz etkilenen diğer kulüpler gibi futbolculara 'indirim' talebinde bulunmuştu. Takvim'de yer alan habere göre bu talebe olumlu yanıt veren ilk yabancı futbolcu oldu.

Eylül ayında sözleşmesini 2 yıl daha uzatan Faslı yıldız 2 milyon Euro garanti ücret alıyor. Dirar ve menajeriyle yapılacak görüşmenin ardından yeni maaşın netleşeceği öğrenildi.

Bu sezon Hasan Ali'nin yokluğunda sol bekte görev yapan ve performansıyla alkış alan tecrübeli yıldızın son davranışı da büyük alkış topladı. Yönetim şimdi gözünü diğer futbolcularından gelecek yanıtlara çevirdi.

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  1. 09.04.2020
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