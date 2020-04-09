Fenerbahçe'den 65 yaş üstü üyelerine 'Destek Kolisi' yardımı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
09 Nisan 2020, Perşembe
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'den 65 yaş üstü üyelerine '' yardımı

Fenerbahçe'den 65 yaş üstü üyelerine 'Destek Kolisi' yardımı

Spor Kulübü, 65 yaş üzerindeki üyelerine ve sahiplerine 'Fenerbahçe Ailesi ’ ile yardımcı olacak.

Spor Kulübü, korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı gelen 65 yaş üzeri kulüp üyelerine ve sahiplerine gönderecek. 65 yaş üzeri kulüp üyeleri ile futbol, basketbol ve voleybolda kombine kart sahibi olan tüm 65 yaş üzeri taraftarlara yardım kolileri iletilecek. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada 5 bini aşkın 65 yaş üzeri kişi tespit edildiği ve yardımların pazartesi gününden itibaren başlayacağı belirtildi.

  1. 09.04.2020
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