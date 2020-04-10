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10 Nisan 2020, Cuma
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Yeni açıkladı "O süreçteyken ..."

Yeni açıkladı "O süreçteyken Barcelona..."

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virisünün bulaştığı isimlerden olan başarılı bir tedavi sürecinin ardından taburcu edilmişti. Hastalığı sonrası konuşan Reçber, o süreçte yaşadıklarına dair açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Corona virüsü (koronavirüs) ile enfekte olduğu için bir süre hastanede tedavi gören , Ajansspor'a açıklamalarda bulundu.

Rüştü Reçber, İspanyolların ve eski takımı 'nın da kendisiyle çok yakından ilgilendiğini belirterek, "Hastanedeyken, Barcelona basın sorumlusu Chema beni sürekli aradı. Başkan Bartemeo'nun da beni merak ettiğini söyledi. Sürekli olarak Barcelona ve 'nın her köşesinden destek mesajları aldım. Bu beni çok mutlu etti, daha güçlü hissettim. Tüm İspanya halkına teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım en kısa zamanda insanlık olarak bu sorunu aşacağız. İspanya için en iyisini temenni ederim." diye konuştu.

  1. 10.04.2020
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