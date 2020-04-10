Yeni açıkladı "O süreçteyken Barcelona..."
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virisünün bulaştığı isimlerden olan Rüştü Reçber başarılı bir tedavi sürecinin ardından taburcu edilmişti. Hastalığı sonrası konuşan Reçber, o süreçte yaşadıklarına dair açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Corona virüsü (koronavirüs) ile enfekte olduğu için bir süre hastanede tedavi gören Rüştü Reçber, Ajansspor'a açıklamalarda bulundu.
Rüştü Reçber, İspanyolların ve eski takımı Barcelona'nın da kendisiyle çok yakından ilgilendiğini belirterek, "Hastanedeyken, Barcelona basın sorumlusu Chema beni sürekli aradı. Başkan Bartemeo'nun da beni merak ettiğini söyledi. Sürekli olarak Barcelona ve İspanya'nın her köşesinden destek mesajları aldım. Bu beni çok mutlu etti, daha güçlü hissettim. Tüm İspanya halkına teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım en kısa zamanda insanlık olarak bu sorunu aşacağız. İspanya için en iyisini temenni ederim." diye konuştu.
- 10.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yeni açıkladı "O süreçteyken Barcelona..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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