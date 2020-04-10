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Ronaldinho'nun kaldığı otel şaşırttı! Bu nasıl ev hapsi?

Kardeşi Assis Moreira ile birlikte Paraguay'a sahte pasaportla girmek isterken yakalanan ve 6 ay hapis cezasına çarptırılan Ronaldinho, kefaletle cezasını ev hapsine çevirmişti. Kalan cezalarının Paraguay'ın başkenti Asuction'da geçirilmesine karar verilen ikilinin kalacağı otel ise "Bu nasıl ceza?" dedirtti...

10 Nisan 2020 Cuma 10:13 Güncelleme: 10.04.2020 10:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





