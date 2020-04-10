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Ronaldinho'nun kaldığı otel şaşırttı! Bu nasıl ev hapsi?
Kardeşi Assis Moreira ile birlikte Paraguay'a sahte pasaportla girmek isterken yakalanan ve 6 ay hapis cezasına çarptırılan Ronaldinho, kefaletle cezasını ev hapsine çevirmişti. Kalan cezalarının Paraguay'ın başkenti Asuction'da geçirilmesine karar verilen ikilinin kalacağı otel ise "Bu nasıl ceza?" dedirtti...
10 Nisan 2020 Cuma 10:13
Güncelleme: 10.04.2020 10:13
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Barcelona'nın dünyaca ünlü futbol efsanesi Ronaldinho, kardeşi Assis Moreira ile birlikte Paraguay'a sahte pasaport yoluyla girmeye çalışırken yakalanmış ve hapis cezasına çarptırılmıştı.
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48 SAAT SONRA İLK KARE
Ronaldinho'nun hapise girmesinin hemen 48 saat ardından Paraguaylı gazeteci Hernan Rodriguez, yıldız ismin ilk fotoğrafını paylaşmıştı.
HAPİSHANE TURNUVASINDA ŞOV YAPTI
Oldukça moralli gözüken Barcelona efsanesi, kaldığı hapishanede yapılan bir futbol turnuvasına katıldı ve performansıyla maça damga vurdu.
40. YAŞINA HAPİSHANEDE GİRDİ!
21 Mart 1980 doğumlu eski futbolcu, 40. yaş gününü cezaevi arkadaşları ve kardeşiyle birlikte hapishanede kutladı.
İLK TELEFON HAKKI PUYOL'A!
Ronaldinho, cezaevinde kendisine ilk defa tanınan telefon hakkında Barcelona'da uzun süre birlikte forma giydiği Carles Puyol'u aradı.