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09 Nisan 2020, Perşembe
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kefaletle çıktı

Ronaldinho kefaletle çıktı

'a sahte pasaportla girmeye çalışırken yakalanan efsane oyuncu kefaletle hapisten çıktı. Brezilyalı futbolcunun özgürlüğüne kavuşması için 1.6 milyon dolar ödediği belirtildi. Ancak bu tam bir özgürlük olmayacak. Ronaldinho, Paraguay'daki bir otelde ev hapsinde olacak.

'a sahte pasaportla girmeye çalışırken yakalanan efsane oyuncu kefaletle hapisten çıktı. Brezilyalı futbolcunun özgürlüğüne kavuşması için 1.6 milyon dolar ödediği belirtildi. Ancak bu tam bir özgürlük olmayacak. Ronaldinho, Paraguay'daki bir otelde ev hapsinde olacak.

  1. 9.4.2020
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