Ronaldinho kefaletle çıktı

Paraguay'a sahte pasaportla girmeye çalışırken yakalanan efsane oyuncu Ronaldinho kefaletle hapisten çıktı. Brezilyalı futbolcunun özgürlüğüne kavuşması için 1.6 milyon dolar ödediği belirtildi. Ancak bu tam bir özgürlük olmayacak. Ronaldinho, Paraguay'daki bir otelde ev hapsinde olacak.