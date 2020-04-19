Son dakika: Ergin Ataman tarih verdi! "UEFA'nın yapacağı gibi..."
Son dakika: Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, A Spor canlı yayınına bağlanarak özel açıklamalarda bulundu. Ataman, "Haziran ayının ortalarına doğru basketbol ligleri başlayabilir." ifadelerini kullandı.
İşte Ergin Ataman'ın açıklamaları:
"Yabancı oyuncularımızın yarısı ailesinin yanına gitti ama onları sürekli takip ediyoruz. Hepsine program verdik, evlerinde uyguluyorlar. Maçların başlamasından 1 ay kadar önce Türkiye'ye dönecekler.
"Haziran ayının ortalarına doğru basketbol ligleri başlayabilir. % 100 taraftarsız oynanmasının planlandığı yönünde duyumlarım var."
"Ligin 4'te 3'lük bölümü oynandı. Ligde lideriz. Futbol ligleri oynanacaksa basketbol ligleri de mutlaka oynanmalı. Yok sayılmış bir lig, benim adıma kabul edilemeyecek bir şey. Türkiye bu konuda büyük prestij kaybı yaşar."
"Her kulübün kendi dinamikleri var, sponsorları veya gelirleri doğrultusunda bu durumdan etkilendi. Barça'da % 70 maaş indirimi yapıldı. R. Madrid'de de % 10-20 arası düşünülüyor. Ama Türkiye'de böyle bir adım atılmış değil. Herhangi bir duyum da almadım."
"Futbolda UEFA'nın yapmayı düşündüğü gibi, Avrupa'nın büyük liglerinde planlandığı şekilde, EuroLeague'in de Temmuz ayında başlaması düşünülmeli. Elbette kulüplere de önceden haber verilmeli."
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