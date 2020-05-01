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01 Mayıs 2020, Cuma
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Son dakika: İngiltere 'in kaderi belli oldu!

Son dakika: İngiltere Premier Lig'in kaderi belli oldu!

İngiltere yönetimi ve kulüpleri sezonun kaldığı yerden devam etmesi konusunda anlaşmaya vardı. Premier Lig yönetimi, bugün gerçekleştirilen toplantı sonrası yaptığı açıklamada, ligin resmen başlaması için hükümetin onayını beklediklerini duyurdu.

Corona virüsü nedeniyle ara verilen İngiltere 'de lig yönetimi ve kulüpler sezonun geri kalan kısmı için kritik bir toplantı düzenledi.

Premier Lig yönetimi toplantı sonrası yaptığı açıklamada, sezonun oynanarak tamamlanması konusunda kulüplerle görüş birliğine vardıklarını duyurdu.

Karşılaşmaların, futbolcuların ve teknik heyetlerin görüşleri de alınarak, sadece hükümetin ve sağlık otoritelerinin yönlendirmesi sonucu başlayabileceği kaydedildi.

Toplum sağlığının birinci öncelik olduğu vurgulanan açıklamada, "Kulüpler, rekabetin bütünlüğünün korunması için 2019-2020 sezonunun tamamlanması yönündeki hedeflerini yinelediler." ifadesine yer verildi.

  1. 01.05.2020
  2. Güncelleme: 01.05.2020 18:57
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