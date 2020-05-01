Son dakika: İngiltere Premier Lig'in kaderi belli oldu!
İngiltere Premier Lig yönetimi ve kulüpleri sezonun kaldığı yerden devam etmesi konusunda anlaşmaya vardı. Premier Lig yönetimi, bugün gerçekleştirilen toplantı sonrası yaptığı açıklamada, ligin resmen başlaması için hükümetin onayını beklediklerini duyurdu.
Corona virüsü nedeniyle ara verilen İngiltere Premier Lig'de lig yönetimi ve kulüpler sezonun geri kalan kısmı için kritik bir toplantı düzenledi.
Premier Lig yönetimi toplantı sonrası yaptığı açıklamada, sezonun oynanarak tamamlanması konusunda kulüplerle görüş birliğine vardıklarını duyurdu.
Karşılaşmaların, futbolcuların ve teknik heyetlerin görüşleri de alınarak, sadece hükümetin ve sağlık otoritelerinin yönlendirmesi sonucu başlayabileceği kaydedildi.
Toplum sağlığının birinci öncelik olduğu vurgulanan açıklamada, "Kulüpler, rekabetin bütünlüğünün korunması için 2019-2020 sezonunun tamamlanması yönündeki hedeflerini yinelediler." ifadesine yer verildi.
- 01.05.2020
- Güncelleme: 01.05.2020 18:57
- Sumudica'nın Türkiye'ye ne zaman döneceğini başkan Mehmet Büyükekşi açıkladı
- Chelsea'li yıldızdan müthiş teknik! | İZLEYİN
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. Bölüm izle! EDHO yeni bölüm tek parça full izle
- Haydar Yılmaz'dan indirim tepkisi! "Bu virüsü futbolcular getirmedi"
- Fenerbahçe Nenad Bjelica ile anlaştı mı? Volkan Demir açıkladı
- Galatasaray'a transfer piyangosu! Görüşmeler başladı
- Son dakika corona virüsü haberleri: Chelsea doktoru korkuttu! Vaka sayısında patlama olabilir
- Son dakika: Nenad Bjelica resmen açıkladı! Fenerbahçe...
- Galatasaray istiyordu! Beşiktaş ve Trabzonspor da peşinde
- "Arda Turan Galatasaray'a geri dönüyor!"
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: İngiltere Premier Lig'in kaderi belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.