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09 Nisan 2020, Perşembe
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'da maaş ertelemesi kabul edildi

Southampton'da maaş ertelemesi kabul edildi

İngiltere ekiplerinden 'da futbolcular ile teknik heyet, nisan, mayıs ve haziran ayı maaşlarının bir bölümünü ertelemeyi kabul etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu ekonomik şartlar nedeniyle bazı önlemlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, futbolcular ve teknik heyet ile nisan, mayıs, haziran ayı maaşlarının bir bölümünün ertelenmesi konusunda anlaşma sağlandığı ifade edildi.

Ayrıca, maaşlarının bir bölümünü ertelemeyi kabul etmeyen kulüp personeline 30 Haziran'a kadar eksiksiz ödeme yapılabilmesi için gerekli tedbirlerin alındığı vurgulandı. Salgın süresince kentine vakıf yardımıyla her türlü desteğin yapılmaya devam edileceği kaydedildi.

Öte yandan Southampton, koronavirüs tedbirleri kapsamında teknik heyet ve oyuncuların maaşlarının ertelendiğini açıklayan ilk Premier Lig takımı oldu.

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  1. 09.04.2020
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