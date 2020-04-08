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08 Nisan 2020, Çarşamba
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'un eski yıldızı hastaneye kaldırıldı

Liverpool'un eski yıldızı John Arne Riise hastaneye kaldırıldı

Bir dönem ekibi 'da da forma giyen Norveçli eski sol bek oyuncusu , kızıyla beraber trafik kazası geçirdi. Hastaneye kaldırılan Riise ve kızının durumunun iyi olduğu bildirildi.

Norveç medyasında yer alan haberlere göre ülkesindeki Alesund kasabasının birkaç kilometre doğusunda kızı Ariana ile beraber evine gitmek üzere olan Riise aracıyla kaza yaptı.

Norveç polisi, sosyal medya hesabından, kaza geçiren Riise ve kızının sağlığının iyi olduğunu, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldıklarını duyurdu.

Riise'nin aracının ise kullanılamaz halde olduğu belirtildi.

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  1. 08.04.2020
  2. Güncelleme: 08.04.2020 12:36
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