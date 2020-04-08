Liverpool'un eski yıldızı John Arne Riise hastaneye kaldırıldı
Bir dönem İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da da forma giyen Norveçli eski sol bek oyuncusu John Arne Riise, kızıyla beraber trafik kazası geçirdi. Hastaneye kaldırılan Riise ve kızının durumunun iyi olduğu bildirildi.
Norveç medyasında yer alan haberlere göre ülkesindeki Alesund kasabasının birkaç kilometre doğusunda kızı Ariana ile beraber evine gitmek üzere olan Riise aracıyla kaza yaptı.
Norveç polisi, sosyal medya hesabından, kaza geçiren Riise ve kızının sağlığının iyi olduğunu, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldıklarını duyurdu.
Riise'nin aracının ise kullanılamaz halde olduğu belirtildi.
- 08.04.2020
- Güncelleme: 08.04.2020 12:36
- Liverpool'un eski yıldızı John Arne Riise hastaneye kaldırıldı
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