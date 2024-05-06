BUGÜNKÜ MAÇLAR - 6 Mayıs bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 6 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 6 Mayıs Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

6 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig 20:00 Konyaspor - Fenerbahçe (beIN Sports 1) 20:00 Antalyaspor - Pendikspor (beIN Sports 2)

Premier Lig 22:00 Crystal Palace - Manchester United

Serie A 19:00 Salernitana - Atalanta 21:45 Udinese - Napoli

Ligue 1 22:00 Lille - Lyon

Pro Lig 21:00 Al Ahli Jeddah - Al Hilal Riyadh

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