BUGÜNKÜ MAÇLAR - 6 Mayıs bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 6 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 6 Mayıs Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
6 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig
20:00 Konyaspor - Fenerbahçe (beIN Sports 1) 20:00 Antalyaspor - Pendikspor (beIN Sports 2)
20:00 Konyaspor - Fenerbahçe (beIN Sports 1)
20:00 Antalyaspor - Pendikspor (beIN Sports 2)
Premier Lig
22:00 Crystal Palace - Manchester United
22:00 Crystal Palace - Manchester United
Serie A
19:00 Salernitana - Atalanta 21:45 Udinese - Napoli
19:00 Salernitana - Atalanta
21:45 Udinese - Napoli
Ligue 1
22:00 Lille - Lyon
22:00 Lille - Lyon
Pro Lig
21:00 Al Ahli Jeddah - Al Hilal Riyadh
21:00 Al Ahli Jeddah - Al Hilal Riyadh
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