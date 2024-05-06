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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 6 Mayıs bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 6 Mayıs hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2024 Pazartesi 09:10 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2024 Pazartesi 09:20
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 6 Mayıs bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 6 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 6 Mayıs Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

6 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

20:00 Konyaspor - Fenerbahçe (beIN Sports 1)

20:00 Antalyaspor - Pendikspor (beIN Sports 2)

Premier Lig

22:00 Crystal Palace - Manchester United

Serie A

19:00 Salernitana - Atalanta

21:45 Udinese - Napoli

Ligue 1

22:00 Lille - Lyon

Pro Lig

21:00 Al Ahli Jeddah - Al Hilal Riyadh

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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