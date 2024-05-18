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📺TEŞKİLAT 108. BÖLÜM İZLE | Teşkilat yeni bölüm full izle TRT 1

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 108. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yeni bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 108. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 108. yeni ve 19 Mayıs Pazar günü yayınlanacak son bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2024 Pazar 01:50 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2024 Pazar 02:00
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📺TEŞKİLAT 108. BÖLÜM İZLE | Teşkilat yeni bölüm full izle TRT 1

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 19 Mayıs Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara gelecek Dizinin 108. bölümünün fragmanı yine nefesleri kesti. Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

👉TEŞKİLAT 108. BÖLÜM İZLE

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TEŞKİLAT 108. BÖLÜM ÖZETİ

Ne pahasına olursa olsun Kambur'u Türkiye'ye getirmeyi hedefleyen Ömer ve ekibi, hem karadan hem de havadan düşmanın yoğun takibindedir.

Ekip sahada mücadele verirken Neslihan da masada kozlarını paylaşır. Ömerlere en büyük destek ise havadaki Koral'dan gelince düşman daha fazla direnemez.

Şirketin en önemli unsurlarını ele geçiren Ömer'in yeni bir planı vardır. Bu plan her ne kadar riskli olsa da zaman aleyhine işlerken her şeyi göze almak zorunda kalır.

👉TEŞKİLAT 108. BÖLÜM İZLE

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