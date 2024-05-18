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🎬 Yargı 95. bölüm fragmanı izle | Kanal D Yargı yeni bölüm fragmanı

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı'nın 95. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu gibi isimlerin paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları merakla bekleniyor. Yargı 95. bölüm fragmanı izle...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2024 Pazar 02:00
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🎬 Yargı 95. bölüm fragmanı izle | Kanal D Yargı yeni bölüm fragmanı

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Yargı, 95. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Pazar günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yargı yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Yargı fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

YARGI 95. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

YARGI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ceylin bir yandan Ilgaz'ın yokluğuyla sınanırken öte yandan da aileyi bir arada tutmak zorunda, özellikle Mercan'a bir şey hissettirmemek durumundadır. Üstelik tüm bu uğraşı içerisinde Çınar'ın mahkeme günü gelmiştir ve Ceylin'den başka davaya girebilecek kimse yoktur. Ve artık herkes Ilgaz'ın yokluğundan haberdardır.

Yekta tehlikeli Bülent oyununda son vuruşunu yapmak, İclal ile olan geçmişinin hesabını kesmek üzeredir. Kendi kendine yaptığı planlar sekteye uğrayan Osman'a ise Merdan, kendi yöntemleriyle el uzatacaktır.

Birlikte pek çok badireden, belki azalarak ama hep daha da güçlenerek çıkan Ilgaz ve Ceylin, cevap vermesi zor bir soru ile baş başa kalır. İlişkilerimizi, yaşantımızı, bugünümüzü kopmaz iplerle birbirine bağlayan geçmiş; her zaman aynı katılığıyla orada öylece durur mu?

YARGI 93. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

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