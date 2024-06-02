LGS SINAV ARASINDA DIŞARI ÇIKILIR MI? | LGS 1. oturum saat kaçta bitiyor? İlk oturumdan sonra dışarı çıkmak yasak mı?

LGS SINAV ARASINDA DIŞARI ÇIKILIR MI? | LGS'ye katılım gösterek önümüzdeki 4 yıl boyunca eğitim göreceği liseyi belirleyen 1 milyon 38 binden fazla adayın heyecanlı bekleyişi sona erdi. 2 Haziran Pazar günü, saat 09.30'da ilk oturumu yapılan sınavın başlamasıyla öğrenci ve veliler arama motorlarında 'LGS sınav arasında dışarı çıkılır mı? 1. oturum saat kaçta bitiyor? İlk oturumdan sonra dışarı çıkmak yasak mı?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

2024 LGS 1. OTURUM SAAT KAÇTA BİTİYOR?

Liselere Geçiş Sistemi sınavında 09.30'da başlayacak olan ilk oturum saat 10.45'te sona erecek.

2024 LGS 1. OTURUM İÇİN

⌚Başlama Saati: 09:30

⌚Süre: 75 dakika

⌚İçerik: 50 soru (Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil)

2024 LGS 2. OTURUM İÇİN

⌚Başlama Saati: 11:30

⌚Süre: 80 dakika

⌚İçerik: 40 soru (Matematik, Fen Bilimleri)

LGS SINAV ARASINDA DIŞARI ÇIKILIR MI? İLK OTURUMDAN SONRA DIŞARI ÇIKMAK YASAK MI?

2 oturum halinde yapılan LGS sınavında, oturumlar arasında öğrencilerin dışarı çıkmalarına izin veriliyor. Saat 10.45 ile 11.30 arasındaki 45 dakikalık sürede öğrenciler, okul bahçelerine çıkabilecek, ihtiyaçlarını giderebilecek.