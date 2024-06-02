LGS KAÇ NET KAÇ PUAN? | Öğrencilerin 8 yıl boyunca aldıkları eğitimin ölçüldüğü ve eğitim hayatlarında girdikleri ilk merkezi sistem sınavı olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında bekleyiş sona erdi. 2 Haziran Pazar günü, saat 09.30'da başlayan 2 oturumlu sınavda Fen Liseleri, Anadolu Liseleri ve Meslek Liselerinde eğitim görmek isteyen adaylar birbirleriyle yarıştı. Peki LGS kaç net kaç puan? 2024 LGS 40, 50, 60, 70, 80 net kaç puan? Fen liseleri, Anadolu liseleri net sayısı kaç? İşte detaylar...

2024 LGS KAÇ NET KAÇ PUAN?

LGS puan hesaplamasında yüzdelik dilim ve standart sapma uygulamaları esas alınır. Her ders için farklı bir puan stratejisi belirlenirken 'LGS'de şu kadar net şu kadar puan getirecek' gibi kesin ifadeler yanlış olacaktır. Ancak geçitğimiz senenin LGS sınavı puanlarına bakarak çeşitli hesaplamalar yapmak mümkündür. Bu hesaplar 2024 LGS sınavı ile birebir tutmasa da birbirine yakın rakamlar çıkacaktır.

2024 LGS 40 NET KAÇ PUAN?

2024 LGS 50 NET KAÇ PUAN?

2024 LGS 60 NET KAÇ PUAN?

2024 LGS 70 NET KAÇ PUAN?

2024 LGS 80 NET KAÇ PUAN?

Not: Puan hesaplamaları yapay zekaya yaptırılmış olup her net sayısı için belirlenen kombinasyonlara göre ham puan ve standart puan hesaplamalarını içermektedir. Öğrencilerin daha doğru bir hesaplama yapabilmesi için MEB'in yayınladığı resmi hesaplama araçlarını veya okullarındaki rehber öğretmenlerini kullanmaları faydalı olacaktır.