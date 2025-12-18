Son dakika asgari ücret 2. toplantı sona erdi! İşte 3. toplantı tarihi

CANLI SKOR ANA SAYFA
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2. toplantısı sona erdi. 7 milyondan fazla asgari ücretli çalışanı doğrudan ilgilendiren 2026 zammı için kritik viraja girildi. Ekonomik veri ve raporların masaya yatırıldığı 2. toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamalarda bulunurken toplantıya işçi kanadını temsil eden TÜRK-İŞ katılmadı. Peki toplantıda neler konuşuldu. İşte asgari ücret 2. toplantısının detayları ve '3. toplantı ne zaman?' sorusunun cevabı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2025 Perşembe 16:14
Asgari ücrete 2026 yılında yapılacak zam oranını belirlemek için düzenlenen toplantıların 2.'si sona erdi. Ekonomik veri ve raporların masaya yatırıldığı toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile TÜİK temsilcileri ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşıldı. Toplantının öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ ile görüşürken işçi kanadı temsilcisi TÜRK-İŞ, 2. toplantıya da katılım sağlamadı. İşte toplantının detayları...

ASGARİ ÜCRETTE 2. TOPLANTI SONA ERDİ

Asgari ücret belirleme sürecinde kritik bir aşama daha geride kaldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda düzenlenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci oturumu yaklaşık 1,5 saat sürdü. Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay yönetiminde gerçekleşen toplantıda, yeni zamma temel oluşturacak ekonomik göstergeler ve raporlar masaya yatırıldı. Öte yandan, komisyonun mevcut yapısına yönelik itirazlarını sürdüren TÜRK-İŞ heyeti, ilk toplantıda olduğu gibi bu görüşmeye de katılmadı.

BAKAN IŞIKHAN'DAN TÜRK-İŞ'E KRİTİK ZİYARET

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret belirleme süreci kapsamında diyalog kanallarını açık tutmak amacıyla TÜRK-İŞ Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Genel Başkan Ergün Atalay ile bir araya gelen Bakan Işıkhan, işçi kesiminin beklentilerini doğrudan dinledi. Görüşme sonrası yaptığı açıklamada, çalışanları enflasyonun etkilerinden koruyacak ortak bir paydada buluşmayı hedeflediklerini belirten Işıkhan, somut rakamların komisyon masasına geleceğini ifade etti. Ancak TÜRK-İŞ'in komisyon toplantılarına katılmama yönündeki tavrının değişmediğini de teyit etti.

İŞÇİNİN SESİ DE MASADA

TÜRK-İŞ'in ardından HAK-İŞ Genel Merkezi'ne geçerek Genel Başkan Mahmut Arslan ile görüşen Bakan Işıkhan, sürecin "sosyal diyalog" ekseninde devam ettiğini vurguladı. İşçi kesiminin komisyonda fiziksel olarak yer almamasının süreci aksatmayacağını dile getiren Bakan, hem TÜRK-İŞ hem de HAK-İŞ ile gerçekleştirilen bu özel temaslar sayesinde işçinin sesini komisyona taşıyacaklarını belirtti. Bu kapsamda, taraflarla ayrı ayrı kurulan bu istişare masaları, komisyonun karar alma mekanizmasına veri sağlamaya devam edecek.

ASGARİ ÜCRETE REFAH PAYI EKLENECEK Mİ?

Görüşme maratonu sonunda genel bir değerlendirme yapan Bakan Işıkhan, şu an için telaffuz edilen resmi bir rakam olmadığını, ancak önceliklerinin net olduğunu ifade etti. Asgari ücretin belirlenmesinde temel kriterin "refahın korunması ve satın alma gücünün artırılması" olduğunun altını çizen Işıkhan, sendikalardan alınan talepleri Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na bizzat ileteceğini söyledi. Bakan, hükümetin enflasyona karşı koruma ilkesine sadık kalarak, işçi kesimi masada olmasa dahi onların haklarını gözeten bir sonuç için çalıştıklarını ekledi.

2026 ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI

Sabah'ın haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 2025 yıl sonu enflasyonunu yüzde 31 civarında beklediklerine ilişkin açıklaması, asgari ücrete ilişkin tahminlerin bu yöne kaymasına yol açtı. Buna göre asgari ücret yüzde 31 oranıyla net 28 bin 956 TL, yüzde 32 olursa zamlı 29 bin 177 TL olarak gerçekleşecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "işverenlerde elini taşın altına koymalı" çıkışıyla birlikte Ankara kulislerinde asgari ücretin 27 bin TL ila 30 bin TL arasında şekilleneceği dile getiriliyor.

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari ücretin 3. toplantısının yapılacağı tarihe ilişkin resmi kaynaklardan açıklama gelmedi. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir. 2025 yılı asgari ücret zammı için komisyon, ilk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta, üçüncü toplantısını 19 Aralık'ta yaptı. 24 Aralık'ta yapılan açıklama ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin yüzde 30 oranında zam ile 22 bin 104 liraya çıkarıldığını açıkladı. Brüt asgari ücret ise 26 ibn 5 TL oldu.

2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankasının reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu TÜFE artışı beklentisi yüzde 31,17 çıktı. Yıl sonu enflasyon rakamı dikkate alınarak asgari ücrete zam yapılması halinde 7 milyonu aşan asgari ücretlinin maaşı 28 bin 993 TL'ye çıkacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda masaya yatırılacak zam oranına ilişkin senaryolar şöyle:

Zam OranıZamlı NET Asgari ÜcretZamlı BRÜT Asgari Ücret
%2527.630 TL32.506 TL
%2627.851 TL32.766 TL
%2728.072 TL33.026 TL
%2828.293 TL33.286 TL
%2928.514 TL33.546 TL
%3028.735 TL33.806 TL
%3128.956 TL34.066 TL
%3229.177 TL34.326 TL
%3329.398 TL34.586 TL
%3429.619 TL34.846 TL
%3529.840 TL35.106 TL
