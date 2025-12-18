Son dakika asgari ücret 2. toplantı sona erdi! İşte 3. toplantı tarihi

Asgari ücrete 2026 yılında yapılacak zam oranını belirlemek için düzenlenen toplantıların 2.'si sona erdi. Ekonomik veri ve raporların masaya yatırıldığı toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile TÜİK temsilcileri ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşıldı. Toplantının öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ ile görüşürken işçi kanadı temsilcisi TÜRK-İŞ, 2. toplantıya da katılım sağlamadı. İşte toplantının detayları...
ASGARİ ÜCRETTE 2. TOPLANTI SONA ERDİ
Asgari ücret belirleme sürecinde kritik bir aşama daha geride kaldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda düzenlenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci oturumu yaklaşık 1,5 saat sürdü. Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay yönetiminde gerçekleşen toplantıda, yeni zamma temel oluşturacak ekonomik göstergeler ve raporlar masaya yatırıldı. Öte yandan, komisyonun mevcut yapısına yönelik itirazlarını sürdüren TÜRK-İŞ heyeti, ilk toplantıda olduğu gibi bu görüşmeye de katılmadı.
BAKAN IŞIKHAN'DAN TÜRK-İŞ'E KRİTİK ZİYARET
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret belirleme süreci kapsamında diyalog kanallarını açık tutmak amacıyla TÜRK-İŞ Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Genel Başkan Ergün Atalay ile bir araya gelen Bakan Işıkhan, işçi kesiminin beklentilerini doğrudan dinledi. Görüşme sonrası yaptığı açıklamada, çalışanları enflasyonun etkilerinden koruyacak ortak bir paydada buluşmayı hedeflediklerini belirten Işıkhan, somut rakamların komisyon masasına geleceğini ifade etti. Ancak TÜRK-İŞ'in komisyon toplantılarına katılmama yönündeki tavrının değişmediğini de teyit etti.