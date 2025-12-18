Son dakika asgari ücret 2. toplantı sona erdi! İşte 3. toplantı tarihi

ASGARİ ÜCRETE REFAH PAYI EKLENECEK Mİ?

Görüşme maratonu sonunda genel bir değerlendirme yapan Bakan Işıkhan, şu an için telaffuz edilen resmi bir rakam olmadığını, ancak önceliklerinin net olduğunu ifade etti. Asgari ücretin belirlenmesinde temel kriterin "refahın korunması ve satın alma gücünün artırılması" olduğunun altını çizen Işıkhan, sendikalardan alınan talepleri Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na bizzat ileteceğini söyledi. Bakan, hükümetin enflasyona karşı koruma ilkesine sadık kalarak, işçi kesimi masada olmasa dahi onların haklarını gözeten bir sonuç için çalıştıklarını ekledi.