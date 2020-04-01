Liverpool'lu Sadio Mane'den ülkesine corona virüsü hastanesi
Liverpool'un Senegalli yıldız oyuncusu Sadio Mane doğduğu kasabaya, yeni tip corona virüsü (Kovid-19) hastalarının tedavilerinin de yapılacağı büyük bir hastane yaptırıyor.
Yıldız futbolcunun temsilcisi Bjorn Bezemer, Senegal basınına yaptığı açıklamada, hastanenin ülkenin Kazamans'ın orta kısmında yer alan ve Mane'nin doğduğu yer olan Bambali kasabasında yapımına başlandığını belirtti.
Bezemer, hastanenin yaklaşık 3,5 milyon dolara mal olacağını ve finansmanın tamamını Mane'in karşıladığına dikkati çekerek, Kovid-19 hastalarının tedavilerinin de yapılması için inşaatı hızlandırdıklarını kaydetti.
ÜLKESİNİN GURUR KAYNAĞI
"Sadio Mane, doğduğu kasabayı modernize etmek istiyor, daha önce de Bambali'de büyük bir lise inşa ettirmişti." diyen Bezemer, yıldız futbolcunun ülkesi için gurur kaynağı olduğunu vurguladı.
Bezemer, hastanenin faaliyete girdiğinde Kazamans bölgesine de sağlık hizmeti vereceğini ifade etti. Yıldız futbolcu yakın zamanda Kovid-19 ile mücadele kapsamında kullanılması için ülkesine büyük miktarda para yardımında bulunmuştu.
Sadio Mane, daha önce de Senegal'e yaptığı maddi yardım ve sosyal katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından ödüllendirilmişti.
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