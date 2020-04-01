Dünyaca ünlü Maracana Stadyumu'na hastane kuruluyor!
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bulunan ve önemli maçlara ev sahipliği yapmış Maracana Stadyumu'na, corona virüsü salgınından etkilenen hastalara bakılması için bir sahra hastanesi kurulacağı açıklandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Brezilyalı yetkililer, ülkenin Rio de Janeiro şehrinde bulunan ve önemli kupaların final müsabakalarına ev sahipliği yapmış olan Maracana Stadyumu'nun otoparkına geçici bir hastane kurulacağını duyurdu.
Corona virüsü salgınından tüm dünya olduğu gibi Brezilya da etkilendi. Sambacılar, ülkenin meşhur stadyumunun otoparkına 400 yatak kapasiteli bir sahra hastanesi inşa edileceğini duyurdu. Bu hastane yalnızca corona virüsü bulaşan hastalara hizmet verecek.
Rio'nun başka yerlerinde de yine aynı amaç için 7 tane daha yapı inşa edileceği de gelen bilgiler arasında. Yetkililer ayrıca stadyumun çimlerinin korunacağını bildirdiler.
Nüfusu 210 milyona yaklaşan Güney Amerika ülkesi Brezilya'da şu ana kadar 5 bin 812 kişide tespit edilen Kovid-19 nedeniyle 202 kişi hayatını kaybetti.
- 01.04.2020
- Güncelleme: 01.04.2020 11:22
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