Galatasaray'ın yıldız transferine corona virüsü engeli! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Nisan 2020, Çarşamba
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Galatasaray'ın yıldız transferine corona virüsü engeli!

Galatasaray'ın gizli yürüttüğü transfer harekatına corona virüsü salgınının engel olduğu ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı takımın listesinde yer alan yıldız oyuncunun menajerinin her şey yolunda gitseydi mayısta İstanbul'a geleceği öğrenildi. İşte o transfer harekatının detayları...

1 Nisan 2020 Çarşamba 07:50 Güncelleme: 01.04.2020 07:50
Galatasaray'ın yıldız transferine corona virüsü engeli!

Sezon sonu sözleşmesi bitecek isimleri gündemine alan Galatasaray'ın Milan'lı Giacomo Bonaventura'nın menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi.

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Galatasaray'ın yıldız transferine corona virüsü engeli!

Takvim'in haberine göre yapılan telefon görüşmesinin ardından tarafların Mart ayında Milano'da bir araya gelmek üzere randevulaştığı belirlendi.

Galatasaray'ın yıldız transferine corona virüsü engeli!

Ancak Avrupa'da başta İtalya olmak üzere tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü kabusu nedeniyle bu kritik görüşme gerçekleştirilemedi. Alınan bilgilere göre bu zirve yapılsaydı ve olumlu geçseydi Bonaventura'nın menajeri mayıs ayı başında İstanbul'a gelecekti.

Galatasaray'ın yıldız transferine corona virüsü engeli!

Galatasaray yönetimi her şeyin normale dönmesinin ardından transfer için yeni bir hamle yapacak. Orta alanın ortasında görev yapan Bonaventura ile Avrupa'nın birçok önemli kulübünün ilgilendiği de ifade ediliyor. 30 yaşındaki futbolcu 13 kez İtalya formasını terletti.

Galatasaray'ın yıldız transferine corona virüsü engeli!

Milan formasıyla bu sezon Serie A'da 17 maça çıkan Giacomo Bonaventura 2 gol attı. İtalyan yıldız 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynuyor.

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