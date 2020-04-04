Didier ve Eto’o ateş püskürdü
Fransa'da bir televizyon programında iki doktorun koronavirüs aşısının Afrika'da denenebileceğini söylemesi, Afrikalı futbolcuları çıldırttı. Daha önce ülkemizde forma giyen futbolculardan Drogba ve Eto'o, sosyal paylaşım sitelerinden bu iki doktora ateş püskürdü.
- 4.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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