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04 Nisan 2020, Cumartesi
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Didier ve ’o ateş püskürdü

Didier ve Eto’o ateş püskürdü

'da bir televizyon programında iki doktorun koronavirüs aşısının 'da denenebileceğini söylemesi, futbolcuları çıldırttı. Daha önce ülkemizde forma giyen futbolculardan Drogba ve 'o, sitelerinden bu iki doktora ateş püskürdü.

'da bir televizyon programında iki doktorun koronavirüs aşısının 'da denenebileceğini söylemesi, futbolcuları çıldırttı. Daha önce ülkemizde forma giyen futbolculardan Drogba ve 'o, sitelerinden bu iki doktora ateş püskürdü.
  1. 4.4.2020
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