İdmanı kaçırana ceza!
Liverpool’lu futbolcular idmanlarını evlerinde ama takım arkadaşlarıyla aynı zamanda yapıyor. Antrenman saati ekran başında olmayana ceza var.
Premier Lig'de yıllar sonra şampiyonluğa çok yakınken koronavirüs sebebiyle bu hasretini ertelemek zorunda kalan Liverpool'da oyuncular antrenmanlarını evlerinde sürdürüyor. Teknik direktör Jurgen Klopp, fizyoterapistler tarafından hazırlanan idman programını evinden takip ediyor. Zoom oturumu üzerinden futbolcular kendi evlerinde ama aynı zamanda antrenman yapıyor. Ekran başına geç kalanlar ise para cezası alıyor. Klopp "Evde de olsa antrenmana geç kalana ceza var. Bu virüse 2020'de yakalanmamazın tek iyi yanı böyle teknik imkanlara sahip olmamız. Böylece kontrolü elimizde tutabiliyorsunuz" değerlendirmesinde bulundu.
- 16.4.2020
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