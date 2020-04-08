Corona virüsü karantinası Solskjaer'e yaradı!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, karantina sürecini değerlendirdi. Oyuncu ve planları tartışabilmek için zamanları olduğunu söyleyen Solskjaer, yeni futbolcular izlediğini açıkladı.
Manchester United'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kaldığı bu dönemde yeni futbolcular izlediğini söyledi.
İngiliz Sky Sports'a açıklamalar yapan Norveçli teknik adam, "Her şeyde en iyi olmak istiyoruz. Şu anda oyuncu ve planları tartışmak için zamanımız var, bunu yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Futbolun tekrar normale döneceğini söyleyen Solskjaer, buna hazır olmak zorunda olduklarını belirtti.
Solskjaer, normal yaşama geçildiğinde Manchester United'ın ekonomik olarak istediğini yapacak durumda olduğuna inandığını söyledi.
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