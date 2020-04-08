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08 Nisan 2020, Çarşamba
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Haberler İngiltere Premier Lig Karantina süreci Solskjaer'e yaradı!

karantinası Solskjaer'e yaradı!

Corona virüsü karantinası Solskjaer'e yaradı!

ekiplerinden 'ın , sürecini değerlendirdi. Oyuncu ve planları tartışabilmek için zamanları olduğunu söyleyen Solskjaer, yeni futbolcular izlediğini açıkladı.

'ın , yeni tip (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kaldığı bu dönemde yeni futbolcular izlediğini söyledi.

İngiliz 'a açıklamalar yapan Norveçli teknik adam, "Her şeyde en iyi olmak istiyoruz. Şu anda oyuncu ve planları tartışmak için zamanımız var, bunu yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

tekrar normale döneceğini söyleyen Solskjaer, buna hazır olmak zorunda olduklarını belirtti.

Solskjaer, normal yaşama geçildiğinde Manchester United'ın ekonomik olarak istediğini yapacak durumda olduğuna inandığını söyledi.

  1. 08.04.2020
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