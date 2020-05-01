Arsenal Orkun Kökçü transferini bitiriyor!

Eredivisie ekiplerinden Feyenoord'da forma giyen Orkun Kökçü için Arsenal, sona doğru yaklaştı. Hollanda basınında yer alan habere göre Kökçü, yeni sözleşme için Feyenoord'ın teklif ettiği ücreti kabul etmedi.

Haberde yer alan detaylara göre Türk futbolcunun fazla bir ücret talep etmemesine rağmen kırmızı-beyazlı kulüp maaş yükseltmeye yanaşmıyor.

Bu durumda eli güçlenen Arsenal ise transfer görüşmelerini Orkun Kökçü'nün menajeriyle hız kesmeden sürdürmeye devam ediyor.

Öte yandan Chelsea, Roma ve Atalanta da 19 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen takımlar arasında yer alıyor.