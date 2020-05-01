Arsenal Orkun Kökçü transferini bitiriyor!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'ın, Feyenoord'da top koşturan Türk Futbolcu Orkun Kökçü için girişimlerde bulunduğu iddia edilmişti. Hollanda basınından konuyla ilgili flaş bir iddia geldi. (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Eredivisie ekiplerinden Feyenoord'da forma giyen Orkun Kökçü için Arsenal, sona doğru yaklaştı. Hollanda basınında yer alan habere göre Kökçü, yeni sözleşme için Feyenoord'ın teklif ettiği ücreti kabul etmedi.
Haberde yer alan detaylara göre Türk futbolcunun fazla bir ücret talep etmemesine rağmen kırmızı-beyazlı kulüp maaş yükseltmeye yanaşmıyor.
Bu durumda eli güçlenen Arsenal ise transfer görüşmelerini Orkun Kökçü'nün menajeriyle hız kesmeden sürdürmeye devam ediyor.
Öte yandan Chelsea, Roma ve Atalanta da 19 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen takımlar arasında yer alıyor.
- 02.05.2020
- Güncelleme: 02.05.2020 00:16
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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