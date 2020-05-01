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01 Mayıs 2020, Cuma
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transferini bitiriyor!

Arsenal Orkun Kökçü transferini bitiriyor!

ekiplerinden 'ın, 'da top koşturan Türk Futbolcu için girişimlerde bulunduğu iddia edilmişti. basınından konuyla ilgili flaş bir iddia geldi. (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Eredivisie ekiplerinden 'da forma giyen için , sona doğru yaklaştı. basınında yer alan habere göre Kökçü, yeni sözleşme için Feyenoord'ın teklif ettiği ücreti kabul etmedi.

Haberde yer alan detaylara göre Türk futbolcunun fazla bir ücret talep etmemesine rağmen kırmızı-beyazlı kulüp maaş yükseltmeye yanaşmıyor.

Bu durumda eli güçlenen Arsenal ise görüşmelerini Orkun Kökçü'nün menajeriyle hız kesmeden sürdürmeye devam ediyor.

Öte yandan , Roma ve Atalanta da 19 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen takımlar arasında yer alıyor.

  1. 02.05.2020
  2. Güncelleme: 02.05.2020 00:16
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