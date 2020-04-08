Corona virüsü Premier Lig devlerini büyük zarara soktu! İşte o tablo
Corona virüsü salgını İngiltere Premier Lig ekiplerini zor duruma soktu. Liglerin ertelenmesinin ardından nakit akışı sekteye uğrayan dev kulüpler mali anlamda sıkıntılı günler yaşıyor. Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea ve Tottenham bu tablodan en çok etkilenen kulüpler olarak dikkat çekti.
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (Covid-19) salgını futbolu da vurmuş durumda. Avrupa'nın birçok ligi ertelenirken, kulüpler mali olarak da zor duruma düştü. İngiltere Premier Lig ekipleri Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea ve Tottenham şimdiden toplam 500 milyon poundu aşkın zarar etmiş durumda.
İngıltere Premier Lig'de kulüplerin kayıpları 1 milyar Pound'u aşması bekleniyor. Liglerin durmasının ardından gelir akışı durma aşamasına gelen takımlardan en çok para kaybedenlerin başında 116.4 milyon Pound ile Manchester United geliyor.
Manchester City, 109.3 milyon Pound ile ezeli rakibini takip ederken Liverpool da 102.6 milyon ile üçüncü sırada. Chelsea (91 milyon), Tottenham (83 milyon), Arsenal (55.6 milyon) ile zirveyi takip ederken toplamda gelir kaybı 1 milyar Pound'u (8 milyar 331 milyon TL) aşacak.
BU SEZONU BİTİREMEYEBİLİRİZ
İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Greg Clarke, salgın nedeniyle liglerin tamamlanamama ihtimali olduğunu söyledi. Clarke, "Futbol dünyası tahmin edemeyeceğimiz bir ekonomik sıkıntı içinde. Bu sezonu bitiremeyebiliriz. Bizim önceliğimiz futbol değil insan yaşamı" ifadesini kullandı.
- 08.04.2020
- Galatasaray'a Brezilyalı 10 numara! Görüşmeler başladı
- Fenerbahçe teknik direktörü kim olacak? Gizli plan sızdı!
- Corona virüsüne karşı en etkili maske hangisi? Hangi maske tercih edilmeli? Hangi maske ne kadar koruyucu?
- IFAB yeni kuralları duyurdu!
- Corona virüsü krizi sonrası Roma'dan flaş Cengiz Ünder kararı!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Corona virüsü Premier Lig devlerini büyük zarara soktu! İşte o tablo haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.