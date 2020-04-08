Corona virüsü Premier Lig devlerini büyük zarara soktu! İşte o tablo - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
08 Nisan 2020, Çarşamba
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Corona virüsü devlerini büyük zarara soktu! İşte o tablo

Corona virüsü Premier Lig devlerini büyük zarara soktu! İşte o tablo

Corona virüsü salgını ekiplerini zor duruma soktu. Liglerin ertelenmesinin ardından nakit akışı sekteye uğrayan dev kulüpler mali anlamda sıkıntılı günler yaşıyor. , , , ve Tottenham bu tablodan en çok etkilenen kulüpler olarak dikkat çekti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (Covid-19) salgını futbolu da vurmuş durumda. Avrupa'nın birçok ligi ertelenirken, kulüpler mali olarak da zor duruma düştü. ekipleri , , , ve Tottenham şimdiden toplam 500 milyon poundu aşkın zarar etmiş durumda.

İngıltere Premier Lig'de kulüplerin kayıpları 1 milyar Pound'u aşması bekleniyor. Liglerin durmasının ardından gelir akışı durma aşamasına gelen takımlardan en çok para kaybedenlerin başında 116.4 milyon Pound ile Manchester United geliyor.

Manchester City, 109.3 milyon Pound ile ezeli rakibini takip ederken Liverpool da 102.6 milyon ile üçüncü sırada. Chelsea (91 milyon), Tottenham (83 milyon), (55.6 milyon) ile zirveyi takip ederken toplamda gelir kaybı 1 milyar Pound'u (8 milyar 331 milyon TL) aşacak.

BU SEZONU BİTİREMEYEBİLİRİZ
İngiltere Federasyonu Başkanı Greg Clarke, salgın nedeniyle liglerin tamamlanamama ihtimali olduğunu söyledi. Clarke, "Futbol dünyası tahmin edemeyeceğimiz bir ekonomik sıkıntı içinde. Bu sezonu bitiremeyebiliriz. Bizim önceliğimiz futbol değil insan yaşamı" ifadesini kullandı.

  1. 08.04.2020
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