Leicester City 4-0 Aston Villa | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Leicester City, düşme hattındaki Aston Villa'yı ağırladı. Ev sahibi ekip rakibini rahat bir oyunun ardından 4-0 mağlup etti.

Tilkiler'e üç puanı getiren golleri 40 ve 85'te Hayvey Barnes ile 63 (pen.) ve 79'da Jamie Vardy kaydetti.

Leicester City bu sonuçla ligde 4 maç sonra kazanıp puanını 53'e çıkardı.

Ligde kalma umutları azalan 16. sıradaki Aston Villa ise 25 puanda kaldı.

LEICESTER ÇAĞLAR'LA SÖZLEŞME UZATMAK İSTİYOR

İngiltere Premier Lig'de üçüncü sırada bulunan Leicester City, sezonun en formda isimlerinden biri olan milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. İngiliz ekibi, Premier Lig'de kalesinde gördüğü 28 golle Liverpool'un ardından en az gol yiyen ikinci takım konumunda bulunuyor.

BAYERN VE CITY'YE KÖTÜ HABER!

Bayern Münih ve Manchester City gibi devlerin transfer etmek istediği Çağlar Söyüncü'nün de Leicester City'le sözleşme uzatmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Sky Sports'un haberine göre, yönetim Çağlar'ın menajeriyle görüşmelere de başladı. Bu sezon Leicester City forması ile tüm kulvarlarda 35 karşılaşmada boy gösteren Çağlar, 1 gol attı, 1 asist yapma başarısı gösterdi..