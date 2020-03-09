Leicester City 4-0 Aston Villa | MAÇ SONUCU - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
09 Mart 2020, Pazartesi
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4-0 | MAÇ SONUCU

Leicester City 4-0 Aston Villa | MAÇ SONUCU

'in 26. haftasında , King Power Stadyumu'nda 'yı konuk etti. Ev sahibi ekip, düşme hattındaki rakibini Harvey Barnes (2) ve (2)'nin golleriyle 4-0 mağlup edip 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Leicester'da milli futbolcumuz 90 dakika görev yaptı.

İngiltere 'in 26. haftasında , düşme hattındaki 'yı ağırladı. Ev sahibi ekip rakibini rahat bir oyunun ardından 4-0 mağlup etti.

Tilkiler'e üç puanı getiren golleri 40 ve 85'te Hayvey Barnes ile 63 (pen.) ve 79'da kaydetti.

Leicester City bu sonuçla ligde 4 maç sonra kazanıp puanını 53'e çıkardı.

Ligde kalma umutları azalan 16. sıradaki Aston Villa ise 25 puanda kaldı.

LEICESTER ÇAĞLAR'LA SÖZLEŞME UZATMAK İSTİYOR
İngiltere Premier Lig'de üçüncü sırada bulunan Leicester City, sezonun en formda isimlerinden biri olan milli futbolcumuz 'nün sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. İngiliz ekibi, Premier Lig'de kalesinde gördüğü 28 golle 'un ardından en az gol yiyen ikinci takım konumunda bulunuyor.

BAYERN VE CITY'YE KÖTÜ HABER!
ve gibi devlerin transfer etmek istediği Çağlar Söyüncü'nün de Leicester City'le sözleşme uzatmaya sıcak baktığı öğrenildi.

'un haberine göre, yönetim Çağlar'ın menajeriyle görüşmelere de başladı. Bu sezon Leicester City forması ile tüm kulvarlarda 35 karşılaşmada boy gösteren Çağlar, 1 gol attı, 1 asist yapma başarısı gösterdi..

  1. 09.03.2020
  2. Güncelleme: 10.03.2020 00:51
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