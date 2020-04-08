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08 Nisan 2020, Çarşamba
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oyuncuları corona virüsle mücadele için yardım kampanyası başlattı

Premier Lig oyuncuları corona virüsle mücadele için yardım kampanyası başlattı

İngiltere 'de forma giyen futbolcular yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınıyla mücadeleye destek için yardım kampanyası başlattı.

kaptanı Jordan Henderson ile kaptanı Harry Maguire, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamayla, oyuncuları olarak "Futbolcular Birlikte" isimli bir girişim oluşturduklarını duyurdu.

Henderson ve Maguire, sağlık çalışanlarına, gönüllülere ve corona virüsünden etkilenen kişilere maddi destek sağlayacak bir fon oluşturacaklarını belirtti.

Açıklamada, "Futbolcular olarak, ihtiyaç sahibi kişilere yardım etmek için herhangi bir kulüp ve ligden bağımsız bir şekilde bu gönüllü girişimi başlatmış bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

  1. 09.04.2020
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