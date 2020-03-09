Manchester United-Manchester City maçı sonrası Anthony Martial dizlerinin son halini paylaştı - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
09 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler İngiltere Premier Lig Dünyanın konuştuğu derbi sonrası şok görüntü!

dizlerinin son halini paylaştı

Anthony Martial dizlerinin son halini paylaştı

'de haftanın maçında ezeli rakibi 'i 2-0 mağlup etti. Kırmızı Şeytanlar'ın Fransız futbolcusu dev mücadele sonrası dizlerinin yaralanmış görüntüsünü paylaştı.

İngiltere 'inde nefes kesen bir mücadele oynandı. , 'da konuk ettiği ezeli rakibi 'i 2-0 mağlup ederek ligdeki puanını 45'e yükseltirken 'u da şampiyonluk yolunda rahatlattı.

Bu karşılaşmada takımı adına ilk golü atan , maç sonrası yaptığı paylaştığı görüntüyle sosyal medyayı salladı. Fransız yıldız, hesabından maçta aladığı darbeler sonrası delinen dizinin görüntüsünü yayınladı.

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  1. 09.03.2020
  2. Güncelleme: 09.03.2020 11:01
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