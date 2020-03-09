Anthony Martial dizlerinin son halini paylaştı
Premier Lig'de Manchester United haftanın maçında ezeli rakibi Manchester City'i 2-0 mağlup etti. Kırmızı Şeytanlar'ın Fransız futbolcusu Anthony Martial dev mücadele sonrası dizlerinin yaralanmış görüntüsünü paylaştı.
İngiltere Premier Lig'inde nefes kesen bir mücadele oynandı. Manchester United, Old Trafford'da konuk ettiği ezeli rakibi Manchester City'i 2-0 mağlup ederek ligdeki puanını 45'e yükseltirken Liverpool'u da şampiyonluk yolunda rahatlattı.
Bu karşılaşmada takımı adına ilk golü atan Anthony Martial, maç sonrası yaptığı paylaştığı görüntüyle sosyal medyayı salladı. Fransız yıldız, Instagram hesabından maçta aladığı darbeler sonrası delinen dizinin görüntüsünü yayınladı.
- 09.03.2020
- Güncelleme: 09.03.2020 11:01
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Anthony Martial dizlerinin son halini paylaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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