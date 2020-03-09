Anthony Martial dizlerinin son halini paylaştı

İngiltere Premier Lig'inde nefes kesen bir mücadele oynandı. Manchester United, Old Trafford'da konuk ettiği ezeli rakibi Manchester City'i 2-0 mağlup ederek ligdeki puanını 45'e yükseltirken Liverpool'u da şampiyonluk yolunda rahatlattı.

Bu karşılaşmada takımı adına ilk golü atan Anthony Martial, maç sonrası yaptığı paylaştığı görüntüyle sosyal medyayı salladı. Fransız yıldız, Instagram hesabından maçta aladığı darbeler sonrası delinen dizinin görüntüsünü yayınladı.