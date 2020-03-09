Arsenal'da sakatlığı bulunan Torreira sezonu kapattı
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, sakatlığı nedeniyle sezonun kalanında forma giyemeyecek.
Arsenal Kulübü, 2 Mart'ta Portsmouth'a karşı deplasmanda 2-0 kazanılan Federasyon Kupası 5. tur maçında sakatlanan ve sağ ayak bileğinde kırık tespit edilen Torreira'nın 8-10 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.
Bu sezon Arsenal'da 33 maça çıkan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2 gol attı.
Öte yandan Arsenal Kulübü, sağ omzundan sakatlığı bulunan Bosna Hersekli sol bek Sead Kolasinac'ın bu ay sonu, sol diz ön çapraz bağları kopan İngiliz savunma oyuncusu Calum Chambers'ın ise 6-9 ay sonra antrenmanlara başlayacağını açıkladı.
- 09.03.2020
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Arsenal'da sakatlığı bulunan Torreira sezonu kapattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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