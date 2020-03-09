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09 Mart 2020, Pazartesi
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'da sakatlığı bulunan Torreira sezonu kapattı

Arsenal'da sakatlığı bulunan Torreira sezonu kapattı

ekibi 'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, sakatlığı nedeniyle sezonun kalanında forma giyemeyecek.

Kulübü, 2 Mart'ta Portsmouth'a karşı deplasmanda 2-0 kazanılan Federasyon Kupası 5. tur maçında sakatlanan ve sağ ayak bileğinde kırık tespit edilen Torreira'nın 8-10 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Bu sezon Arsenal'da 33 maça çıkan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2 gol attı.

Öte yandan Arsenal Kulübü, sağ omzundan sakatlığı bulunan Bosna Hersekli sol bek Sead Kolasinac'ın bu ay sonu, sol diz ön çapraz bağları kopan İngiliz savunma oyuncusu Calum Chambers'ın ise 6-9 ay sonra antrenmanlara başlayacağını açıkladı.

  1. 09.03.2020
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