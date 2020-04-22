Barcelona tarihinde ilk

Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İspanya'da Barcelona tarihinde bir ilki gerçekleştirecek. Katalan devi ilk kez stadı Nou Camp'ın adını değiştirecek. İsim hakkıyla ilgili sponsor alacak olan Barcelona kazanacağı rakamı koronavirüse karşı mücadele ve araştırma çalışmalarında kullanılacak.