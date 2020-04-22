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22 Nisan 2020, Çarşamba
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tarihinde ilk

Barcelona tarihinde ilk

Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen 'da tarihinde bir ilki gerçekleştirecek.

Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen 'da tarihinde bir ilki gerçekleştirecek. Katalan devi ilk kez stadı Nou Camp'ın adını değiştirecek. İsim hakkıyla ilgili sponsor alacak olan Barcelona kazanacağı rakamı koronavirüse karşı mücadele ve araştırma çalışmalarında kullanılacak.

  1. 22.4.2020
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