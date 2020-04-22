Barcelona tarihinde ilk
Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İspanya'da Barcelona tarihinde bir ilki gerçekleştirecek.
Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İspanya'da Barcelona tarihinde bir ilki gerçekleştirecek. Katalan devi ilk kez stadı Nou Camp'ın adını değiştirecek. İsim hakkıyla ilgili sponsor alacak olan Barcelona kazanacağı rakamı koronavirüse karşı mücadele ve araştırma çalışmalarında kullanılacak.
- 22.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Barcelona tarihinde ilk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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