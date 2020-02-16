Real Madrid 2-2 Celta Vigo | MAÇ SONUCU - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
16 Şubat 2020, Pazar
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2-2 | MAÇ SONUCU

Real Madrid 2-2 Celta Vigo | MAÇ SONUCU

'nın 24. haftasında lider sahasında 'yu konuk etti. Ev sahibi ekip geriden gelip 2-1 öne geçmesine rağmen 85. dakikada 'nın golüne engel olamadı ve karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

Lider , karşısında beklemediği bir sonuç aldı. 'da eflatun beyazlıların Celta Vigo'yu konuk ettiği maç 2-2 eşitlikle sona erdi ve her iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Heyecan düzeyi yüksek geçen karşılaşmanın ilk yarısı Fedor Smolov'un 7. dakikada attığı golle 1-0 Celta Vigo lehine sonuçlandı. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Real Madrid, 52. dakikada 'la eşitliği yakalarken, 65. dakikada 'un penaltıdan attığı golle müsabakada 2-1 öne geçti. 3 puana çok yaklaşan ev sahibi 85. dakikada 'nın golüne engel olamadı ve zevkli kapışma 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla Real Madrid 53 puanla liderliğini korurken, Celta Vigo 21 puanla 17 sırada yer aldı.

  1. 17.02.2020
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