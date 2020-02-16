Real Madrid 2-2 Celta Vigo | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'nın 24. haftasında lider Real Madrid sahasında Celta Vigo'yu konuk etti. Ev sahibi ekip geriden gelip 2-1 öne geçmesine rağmen 85. dakikada Santiago Mina'nın golüne engel olamadı ve karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.
Lider Real Madrid, Celta Vigo karşısında beklemediği bir sonuç aldı. İspanya La Liga'da eflatun beyazlıların Celta Vigo'yu konuk ettiği maç 2-2 eşitlikle sona erdi ve her iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.
Heyecan düzeyi yüksek geçen karşılaşmanın ilk yarısı Fedor Smolov'un 7. dakikada attığı golle 1-0 Celta Vigo lehine sonuçlandı. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Real Madrid, 52. dakikada Toni Kroos'la eşitliği yakalarken, 65. dakikada Sergio Ramos'un penaltıdan attığı golle müsabakada 2-1 öne geçti. 3 puana çok yaklaşan ev sahibi 85. dakikada Santiago Mina'nın golüne engel olamadı ve zevkli kapışma 2-2 sona erdi.
Bu sonuçla Real Madrid 53 puanla liderliğini korurken, Celta Vigo 21 puanla 17 sırada yer aldı.
- 17.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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