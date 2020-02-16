Real Madrid 2-2 Celta Vigo | MAÇ SONUCU

Lider Real Madrid, Celta Vigo karşısında beklemediği bir sonuç aldı. İspanya La Liga'da eflatun beyazlıların Celta Vigo'yu konuk ettiği maç 2-2 eşitlikle sona erdi ve her iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.



Heyecan düzeyi yüksek geçen karşılaşmanın ilk yarısı Fedor Smolov'un 7. dakikada attığı golle 1-0 Celta Vigo lehine sonuçlandı. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Real Madrid, 52. dakikada Toni Kroos'la eşitliği yakalarken, 65. dakikada Sergio Ramos'un penaltıdan attığı golle müsabakada 2-1 öne geçti. 3 puana çok yaklaşan ev sahibi 85. dakikada Santiago Mina'nın golüne engel olamadı ve zevkli kapışma 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla Real Madrid 53 puanla liderliğini korurken, Celta Vigo 21 puanla 17 sırada yer aldı.