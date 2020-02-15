Granada 2-1 Valladolid | MAÇ SONUCU

Granada - Valladolid karşılaşması İspanya Ligi'ne damga vurdu. Nuevo Los Carmanes Stadı'nda oynanan müsabakada ev sahibi Granada 90+6'da galibiyete uzandı.

İsmail Köybaşı ve Enes Ünal'ın formalarını giydiği iki takımın maçında ilk yarı golsüz eşitlikle sonuçlandı. Deplasman ekibi Valladolid, Guardiola'nın 56. dakikada attığı golle öne geçti. Granada'nın bu gole yanıtı 81'de Puertas'dan geldi ve karşılaşmaya 1-1 eşitlik geldi.

SON SÖZÜ CARLOS FERNANDEZ SÖYLEDİ!

1-1 eşitlikle devam eden maçta son sözü Granada takımında Carlos Fernandez söyledi. 23 yaşındaki futbolcu takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti ve mücadele bu skorla sona erdi.

Temsilcilerimizden Enes Ünal Valladolid formasıyla 90 dakika sahada kalırken İsmail Köybaşı ise yedek kulübesinde başladığı maça dahil olup süre bulamadı. Bu sonuçla Granada 33 puana yükselirken, Real Valladolid ise 26 puanda kaldı.