Granada 2-1 Valladolid | MAÇ SONUCU
La Liga'nın 24. hafta mücadelesinde Granada ile Valladolid karşı karşıya geldi. Son anlarına 1-1 eşitlikle girilen karşılaşmada ev sahibi Granada 90+6'da attığı golle takımına galibiyeti getiren isim oldu.
Granada - Valladolid karşılaşması İspanya Ligi'ne damga vurdu. Nuevo Los Carmanes Stadı'nda oynanan müsabakada ev sahibi Granada 90+6'da galibiyete uzandı.
İsmail Köybaşı ve Enes Ünal'ın formalarını giydiği iki takımın maçında ilk yarı golsüz eşitlikle sonuçlandı. Deplasman ekibi Valladolid, Guardiola'nın 56. dakikada attığı golle öne geçti. Granada'nın bu gole yanıtı 81'de Puertas'dan geldi ve karşılaşmaya 1-1 eşitlik geldi.
SON SÖZÜ CARLOS FERNANDEZ SÖYLEDİ!
1-1 eşitlikle devam eden maçta son sözü Granada takımında Carlos Fernandez söyledi. 23 yaşındaki futbolcu takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti ve mücadele bu skorla sona erdi.
Temsilcilerimizden Enes Ünal Valladolid formasıyla 90 dakika sahada kalırken İsmail Köybaşı ise yedek kulübesinde başladığı maça dahil olup süre bulamadı. Bu sonuçla Granada 33 puana yükselirken, Real Valladolid ise 26 puanda kaldı.
- 16.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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