İspanya'da kritik koronavirüs toplantısı! Ligler ertelenebilir - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
11 Mart 2020, Çarşamba
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'da kritik koronavirüs toplantısı! Ligler ertelenebilir

İspanya'da kritik koronavirüs toplantısı! Ligler ertelenebilir

Koronavirüsün Avrupa'da etkilediği ülkelerin başında gelen 'da futbol liglerinin ertelenmesi gündemde. İspanya Futbol Federasyonu ve İspanya 'nin perşembe günü öğlen saatlerinde bir toplantı gerçekleştireceği ve liglerin  ertelenip ertelenmemesine karar verileceği öğrenildi.

İspanyol basınına göre; toplantının 'nden gelen talep üzerine gerçekleştirileceği belirtilirken, federasyona erteleme yönünde görüş bildirileceği ifade edildi. Daha kötü bir tablo ortaya çıkmadan erteleme kararının alınmasını isteyen Futbolcular Birliği'nin, federasyona bu konuda baskı yapacağı bildirildi.

Ancak federasyonun gerekli tüm tedbirlerin alındığını birliğe kabul ettirmesi halinde liglerin oynanmaya devam edeceği de yazılanlar arasında...

Şu ana kadar 1639 koronavirüs vakasının tespit edildiği İspanya'da 36 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

  1. 12.03.2020
  2. Güncelleme: 12.03.2020 01:40
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