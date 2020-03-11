İspanya'da kritik koronavirüs toplantısı! Ligler ertelenebilir

İspanyol basınına göre; toplantının İspanya Futbolcular Birliği'nden gelen talep üzerine gerçekleştirileceği belirtilirken, federasyona erteleme yönünde görüş bildirileceği ifade edildi. Daha kötü bir tablo ortaya çıkmadan erteleme kararının alınmasını isteyen Futbolcular Birliği'nin, federasyona bu konuda baskı yapacağı bildirildi.

Ancak federasyonun gerekli tüm tedbirlerin alındığını birliğe kabul ettirmesi halinde liglerin oynanmaya devam edeceği de yazılanlar arasında...

Şu ana kadar 1639 koronavirüs vakasının tespit edildiği İspanya'da 36 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.