İspanya'da kritik koronavirüs toplantısı! Ligler ertelenebilir
Koronavirüsün Avrupa'da etkilediği ülkelerin başında gelen İspanya'da futbol liglerinin ertelenmesi gündemde. İspanya Futbol Federasyonu ve İspanya Futbolcular Birliği'nin perşembe günü öğlen saatlerinde bir toplantı gerçekleştireceği ve liglerin ertelenip ertelenmemesine karar verileceği öğrenildi.
İspanyol basınına göre; toplantının İspanya Futbolcular Birliği'nden gelen talep üzerine gerçekleştirileceği belirtilirken, federasyona erteleme yönünde görüş bildirileceği ifade edildi. Daha kötü bir tablo ortaya çıkmadan erteleme kararının alınmasını isteyen Futbolcular Birliği'nin, federasyona bu konuda baskı yapacağı bildirildi.
Ancak federasyonun gerekli tüm tedbirlerin alındığını birliğe kabul ettirmesi halinde liglerin oynanmaya devam edeceği de yazılanlar arasında...
Şu ana kadar 1639 koronavirüs vakasının tespit edildiği İspanya'da 36 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
- 12.03.2020
- Güncelleme: 12.03.2020 01:40
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kadri bu sezonda nekadar çok hoca değişti kafam karıştı.
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uruk Hocam emekleriniz için teşekkür ederiz.
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Liderlik aşkına
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erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
İspanya'da kritik koronavirüs toplantısı! Ligler ertelenebilir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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